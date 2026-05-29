Cesena inaugura il primo Giardino Alzheimer pubblico d’Italia

A Cesena nasce un nuovo modello di inclusione e cura dedicato alle persone affette da demenza. Nei Giardini Pubblici di via Verdi è stato inaugurato il Giardino Alzheimer “Eva Mameli Calvino”, il primo giardino terapeutico in Italia progettato all’interno di uno spazio pubblico. Un luogo pensato per favorire il benessere, la socializzazione e la riconnessione con la natura, offrendo supporto concreto ai malati e alle loro famiglie.

Un’oasi terapeutica per la demenza: inaugurato il Giardino Alzheimer

Nei Giardini Pubblici di via Verdi, a Cesena, è stato inaugurato il Giardino Alzheimer “Eva Mameli Calvino”, il primo esempio in Italia di giardino terapeutico dedicato alla malattia di Alzheimer progettato per uno spazio pubblico. Intitolato alla prima botanica e naturalista italiana, Eva Mameli Calvino, il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle persone affette da demenza e alle loro famiglie, integrando i percorsi di cura con i benefici del contatto diretto con la natura.

Il progetto

Ideato e progettato dallo studio Mati di Pistoia, specializzato nella realizzazione di Spazi Verdi terapeutici, il giardino si configura come un vero e proprio hub sociale aperto alla cittadinanza, pensato per promuovere una cultura dell’accoglienza e dell’attenzione verso le fragilità. Lo spazio è progettato secondo la filosofia della “riconnessione con la natura“, sviluppata da Andrea Mati.

Gli elementi distintivi

Tra gli elementi distintivi: un camminamento sinuoso in lapillo vulcanico che consente di muoversi liberamente e in sicurezza, contribuendo a ridurre lo stress; aiuole sensoriali con piante aromatiche, stagionali e autoctone, studiate per stimolare olfatto, tatto e vista e favorire il recupero di ricordi positivi; sedute immerse nel verde e una fontana a ciclo continuo, pensate per favorire uno stato di calma e benessere. Oltre alla funzione terapeutica, il Giardino Alzheimer sarà anche un laboratorio per la sperimentazione di una “comunità di vicinato” amica della demenza.

Fonte Ansa