Caso sospetto nelle Marche, scatta la profilassi

L'allarme in un asilo nido di Fano

na bambina di due anni è stata ricoverata sabato scorso nel reparto di pediatria all'ospedale San Salvatore di Pesaro per un sospetto caso di meningite. La piccola - colpita probabilmente da meningite da batterio meningococco - è stata messa in isolamento e sottoposta tempestivamente a terapia antibiotica. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Il settore malattie infettive e Vaccinazioni dell'Area Vasta 1, a titolo precauzionale, ha previsto la profilassi antibiotica per i 39 bambini che frequentano lo stesso asilo nido, insieme ai 14 operatori, i familiari della piccola e tutte le persone con cui è venuta in contatto negli ultimi giorni, tra cui il medico di base e il reparto di pediatria di Pesaro.

Gli uffici del'Asur, come spiegato da un dipendente, inizialmente hanno avuto qualche difficoltà per rintracciare tutte le persone che in alcuni casi si erano allontanate dalla città per il ponte festivo. Qualche difficoltà anche per trovare anche una così grossa quantità di antibiotico, ma tutto si è risolto ricorrendo ad una scorta di medicinale disponibile a Urbino.