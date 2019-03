DOMENICA 10 MARZO 2019, 20:05, IN TERRIS



PERUGIA

Capannone in fiamme: città avvolta dal fumo

Il sindaco ai cittadini: "Non uscite e tenete le finestre chiuse"

REDAZIONE

D

omenica nera a Perugia, come la grande colonna di fumo che nel pomeriggio ha soverchiato la città umbra. A causarla un incendio divampato in un capannone industriale nella zona di Ponte San Giovanni. Sono intervenuti i vigili del fuoco con tutto il personale e i mezzi a disposizione: 24 uomini con 5 autobotti e un funzionario. Presenti anche le forze dell'ordine. E' stata attivata poi l'Arpa per i controlli ambientali e allertata la Protezione civile del Comune di Perugia. L'amministrazione comunale di Perugia, sul suo profilo Facebook, "suggerisce alla popolazione di non stare all'aperto e di tenere chiuse le finestre". Come riporta Il Messaggero, sono giunte tante telefonate alla polizia municipale per chiedere informazioni: il consiglio è di allontanarsi dalla zona del rogo e non far respirare il fumo soprattutto ai bambini.

Il precedente di Roma

La vicenda ricorda quanto avvenne tre mesi fa a Roma, con il vasto incendio al Tmb Salario che provocò una nube nera visibile in gran parte della Capitale.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it