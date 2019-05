GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019, 15:07, IN TERRIS

Cannabis: pg Cassazione chiede trasmissione atti alla Consulta

La Corte Costituzionale dovrà sciogliere il nodo legislativo del 2016

GIUSEPPE CHINA

lamoroso colpo di scena nel caso al vaglio della Suprema Corte di Cassazione. Stiamo parlando della decisione riguardante la commercializzazione dei prodotti derivati da infiorescenze o resine della cannabis con Thc inferiore allo 0,6%. Le Sezioni Unite avrebbero dovuto pronunciare oggi la decisione in merito alla cosiddetta "cannabis light", ma la Procura Generale della Cassazione ha chiesto che gli atti vengano trasmessi alla Corte Costituzionale.

Una vicenda assai dibattuta

Occorre fare un passo indietro per comprendere al meglio la situazione. A sollevare il caso davanti al massimo consesso della Suprema Corte è stata la Quarta Sezione penale, nell'ambito di un procedimento riguardante il sequestro effettuato nei confronti di un commerciante: il Riesame di Ancona aveva annullato il sequestro e il procuratore capo del capoluogo marchigiano si era quindi rivolto alla Cassazione. Prima di oggi, a Piazza Cavour sono state pronunciate due decisioni opposte. Per la Quarta Sezione il commercio di canapa light è vietato, gli ermellini della Sesta Sezione in un'altra interpretazione sul tema hanno invece acconsentito. Dunque nell'udienza di oggi a porte chiuse il sostituto pg Maria Giuseppina Fodaroni nella sua requisitoria ha chiesto la trasmissione degli atti alla Consulta. D'altronde nei mesi precedenti gli stessi giudici della Cassazione avevano scritto: "Al di là delle considerazioni esposte, è comunque incontrovertibile l’esistenza, nella materia in esame, di un contrasto giurisprudenziale". L’avvocato penalista Carlo Alberto Zaina, difensore del caso da cui è iniziato il procedimento, ha commentato: "Tutto ciò prevederà un allungamento dei tempi anche fino ad un anno e mezzo. Con la trasmissione degli atti alla Consulta andremmo incontro ad altri mesi di assoluta incertezza". Secondo il legale in realtà: "Ci sono tutti gli strumenti perché la Cassazione decida".

Una decisione importante sotto il profilo etico ed economico

Una cosa è certa: qualsiasi decisione presa avrà un forte impatto sia sul piano morale sia su quello economico. Infatti secondo l’Aical, Associazione italiana cannabis light (la Confindustria della marijuana), pur in assenza di dati certificati, il mercato della canapa in Italia vale oggi circa 80 milioni di euro, in crescita a tassi del 100% l’anno. Un valore che comprende l’intera filiera: coltivazione, distribuzione, fino alla vendita di oltre 100 prodotti come fiori, tisane, oli, cosmetici, fino alle farine per la piadina. In tre anni, il numero di negozi di canapa light nel nostro Paese è passato da zero a oltre 3.000.

