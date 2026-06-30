Cronaca

Caldo inteso in Lombardia, aumento dei consumi di energia e guasti elettrici

Le temperature hanno raggiunto anche 10 gradi in più rispetto alla media del periodo nel milanese, in Provincia di Monza e nelle città di Lodi, Bergamo e Mantova

Di redazione
Foto di Arthur Lambillotte su Unsplash

Con il grande caldo, sulla Lombardia si sono abbattuti anche guasti elettrici e un forte aumento dei consumi energetici. E’ quanto emerge da due relazioni prodotte da gestori della rete di distribuzione, lette dall’assessore regionale con delega alle Risorse energetiche Massimo Sertori. Le temperature sono state più alte fino a 10 gradi rispetto alla media del periodo, colpendo particolarmente la zona nord del milanese, la provincia di Monza e città come Lodi, Bergamo e Mantova. 

Guasti e consumi

Da inizio di questa settimana in Lombardia si sono manifestate alcune centinaia di guasti su cavi elettrici che sono stati gestiti con tempi medi di ripristino oscillanti tra una e due ore. Il forte aumento nei giorni scorsi delle temperature nel Milanese, inoltre, ha determinato un marcato aumento della domanda di energia elettrica, con le reti di distribuzione che hanno registrato il livello di carico più elevato dall’inizio dell’anno, con un aumento dei consumi di oltre il 38% rispetto alla settimana precedente. Lo fa sapere l’assessore regionale con la delega alle Risorse energetiche, Massimo Sertori, durante un’informativa in Consiglio regionale richiesta dal M5s.

Fino a +10 gradi

Sertori in Aula ha letto due relazioni, di E-Distribuzione e Duereti, gestori della rete di distribuzione. Nel primo documento si sottolinea che le temperature di questi giorni hanno fatto registrare “valori di 10 gradi superiori alla media del periodo”, con le maggiori problematiche che in Lombardia sono state registrate nella zona nord della città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e nelle città di Lodi, Bergamo e Mantova.

Tempi lunghi di ripristino

Nella relazione di Duereti viene anche evidenziato che “in presenza di più guasti contemporanei o di condizioni operative particolarmente articolate, che si sono verificate negli ultimi giorni in provincia di Milano, le attività di ripristino possono richiedere tempi più estesi”, visto che diventa necessario “effettuare verifiche sul posto, individuare le tratte interessate e, quando occorre, procedere con lavorazioni di scavo e con l’impiego di mezzi idonei a consentire l’accesso alle aree di intervento”.

Fonte Ansa

Articolo precedente
Tajani: “Il nostro export può arrivare a 700 miliardi nel 2026”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE