SABATO 02 FEBBRAIO 2019, 17:25, IN TERRIS



FIUMICINO

Cadavere di donna trovato nel Tevere

In via di Torre Clementina. La salma è in avanzato stato di decomposizione

MILENA CASTIGLI

M

acabro ritrovamento nel Tevere. Il cadavere di una donna, dell'apparente età di 35-40 anni, è stato trovato questa mattina nel canale navigabile di Fiumicino, all'altezza di via Torre Clementina e non lontano dal ponte 2 Giugno. La salma - in avanzato stato di decomposizione - è stata probabilmente trasportata dalla corrente del Tevere verso la foce minore.

La segnalazione

La segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di Roma della presenza del corpo è arrivata intorno alle 8 da un passante e da alcuni pescatori. Il cadavere si trovava in acqua tra un peschereccio e la banchina. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiumicino e di Ostia, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco in collaborazione con i militari della capitaneria di porto di Roma Fiumicino. Secondo le prime sommarie informazioni, la donna sarebbe priva di documenti e vestita ma senza scarpe. Per chiarire le cause della morte bisognerà aspettare gli accertamenti del medico legale.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it