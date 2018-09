MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018, 15:51, IN TERRIS



INDIA

Bus precipita in una gola: 52 morti

Tra le vittime anche sette bambini

REDAZIONE

D

rammatico incidente stradale in India che ha causto la morte di 52 persone. Secondo quanto riferito dai media locali, le vittime sono tutti pellegrini indù che stavano facendo ritorno ai loro villaggi dopo essere stati a pregare nel tempio di Anjaneya Swany, sito religioso indù molto frequentato e dedicato a Hanuman, situato a circa 190 chilometri dalla città di Hyderabad.

In base a quanto riferito dal quotidiano The Hindu, tra le vittime ci sarebbero sette bambini, mentre i feriti sarebbero più di 20. Il mezzo sarebbe uscito di strada all'imboccatura di un ponte ed è quindi precipitato in una gola. Secondo le prime indagini, l'autista avrebbe perso il controllo del bus percorrendo una curva stretta. Molti passeggeri sarebbero morti soffocati nella calca, visto l'affollamento dell'abitacolo. I primi a soccorrere i pellegrini sarebbero state le persone che si trovavano a bordo delle auto che seguivano il bus.