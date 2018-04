LUNEDÌ 09 APRILE 2018, 18:02, IN TERRIS



STRAGE IN INDIA

Bus finisce in un dirupo: 30 morti

Tra le vittime ci sarebbero 27 bambini, il conducente del mezzo e due maestre

di almeno 30 morti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato in India. Un autobus è precipitato in un dirupo nello stato indiano dell'Himachal Pradesh.

Strage di bambini

Secondo la prima ricostruzione, il mezzo di trasporto stava viaggiando su una strada di montagna, quando è uscito fuori strada e precipitato in una gola per oltre novanta metri. Fino ad ora, il bilancio dell'incidente parla di 30 vittime, 27 delle quali sarebbero bambini, il conducente del mezzo e due insegnanti. A bordo del mezzo, come riportano fonti del governo, viaggiavano 45 scolari che stavano ritornando a casa. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare di salvare altri passeggeri dalle lamiere, per questo il conteggio delle vittime è ancora provvisorio.

Un errore umano

Alla base della tragedia avvenuta nel distreto di Kangra, come affermato dal sovrintendente della polizia Santosh Patyal, ci sarebbe un errore dell'autista. Nel frattempo il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha manifestato la sua vicinanza ai familiari delle vittime. Inoltre, il governatore dello stato, Jairam Thakur, ha annunciato la concessione di 500mila rupie a ciascuna delle famiglie delle vittime.