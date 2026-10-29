Bosnia, precipita elicottero dell’esercito italiano: 4 vittime e undici feriti

Un elicottero dell’esercito italiano è precipitato nel corso di un’esercitazione a Brcko, nel nord-est della Bosnia. Il velivolo, della missione europea Eufor Althea, aveva a bordo 15 persone e quattro hanno perso la vita nello schianto, avvenuto per cause ancora da accertare. Le vittime sono due militari e due operatori della Croce Rossa italiani, mentre gli undici feriti non sarebbero in pericolo di vita. Il cordoglio e la vicinanza dall’Italia arrivano dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’incidente

Eufor conferma in un comunicato che nello schianto dell’elicottero italiano CH-47 Chinook, precipitato durante un’esercitazione di routine, sono morti quattro membri dell’equipaggio, mentre altri undici sono rimasti feriti e si trovano attualmente in condizioni stabili, ricevendo cure mediche. La missione europea aggiunge che non si sono registrati danni a infrastrutture, proprietà o veicoli civili e nessun civile è rimasto ferito nell’incidente. I servizi di emergenza della Bosnia-Erzegovina e il team di collegamento e osservazione dell’Eufor sono giunti sul posto, hanno recuperato il personale coinvolto e lo hanno immediatamente trasportato presso le strutture mediche di Brcko. L’Eufor, aggiunge la nota, sta conducendo un’indagine approfondita e completa per accertare le cause di questo tragico incidente, e pubblicherà le informazioni pertinenti non appena disponibili e verificate. La missione europea si dice inoltre “profondamente addolorata per questa tragica perdita di vite umane ed esprime le sue più sentite condoglianze agli amici e ai familiari di coloro che hanno perso la vita al servizio della pace”.

Le vittime

Sarebbero stati in servizio al Comando aviazione dell’Esercito (Aves) di Viterbo due militari morti nell’incidente che ha coinvolto un elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina. Mentre una terza vittima sarebbe originaria di Orvieto. Lo si apprende da più fonti nella cittadina laziale secondo le quali i due erano in servizio al primo reggimento ‘Antares’. Al momento non arrivano conferme ufficiali dell’Aves e dalla sede del comando in centro a Viterbo chi entra e chi esce resta in silenzio. Secondo quanto si apprende, l’elicottero sarebbe partito ieri mattina da Viterbo e, dopo uno scalo all’aeroporto militare di Pratica di Mare, avrebbe raggiunto la Bosnia. Ci sarebbero due operatori della Croce Rossa tra le vittima coinvolte nell’incidente in Bosnia-Erzegovina, dove elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea, è precipitato nel pomeriggio di oggi per cause ancora in corso di accertamento. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui l’incidente sarebbe avvenuto nell’ambito di una delle operazioni addestrative quotidiane.

Il cordoglio della Difesa

“In questo momento di dolore immenso, il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie dei nostri caduti, alle quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la Difesa. Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull’elicottero caduto in Bosnia. A bordo del velivolo si trovavano complessivamente 15 persone, sono deceduti quattro militari: due appartenenti all’Esercito Italiano e due al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Gli undici feriti stanno ricevendo le cure necessarie e, al momento, nessuno di loro versa in pericolo di vita. La Difesa ha immediatamente disposto l’invio di un’équipe medica italiana per garantire ai feriti il massimo supporto e la migliore assistenza possibile.

Cause in corso di accertamento

Le cause della tragedia, informa la Difesa, sono attualmente in corso di accertamento. Sono già state avviate le attività di indagine necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente e a chiarire le circostanze dell’accaduto. “Ai nostri militari che hanno perso la vita servendo il Paese – dice Crosetto – va la riconoscenza dell’Italia intera. Siamo vicini ai feriti, alle loro famiglie e a tutti coloro che stanno vivendo queste ore drammatiche. La Difesa è una comunità e, nei momenti più difficili, deve dimostrare di saper essere unita, presente e capace di prendersi cura dei propri uomini e delle proprie donne. Ai nostri caduti va la riconoscenza della Nazione per il servizio reso all’Italia. Ai militari feriti e alle loro famiglie giungano la più sincera vicinanza e l’augurio di una pronta e completa guarigione”.

Il post di Meloni

“La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.

Terribile disgrazia

“Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani. L’Ambasciatore d’Italia a Sarajevo si sta già recando a Brcko, luogo dell’incidente. Il Ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell’adempimento del dovere”. Lo scrive il ministro Antonio Tajani su X dopo l’incidente all’elicottero italiano dell’Eufor precipitato in Bosnia.

Vicinanza e solidarietà

“Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso dei militari occorso nel tragico incidente elicotteristico in teatro operativo bosniaco nell’ambito dell’operazione ‘Althea’. In questa triste circostanza, voglia rendersi interprete presso l’Esercito Italiano e il Corpo Militare della Croce Rossa dei miei sentimenti di cordoglio e di commossa solidarietà al dolore provocato da questo tragico evento, chiedendo loro di esprimere ai familiari delle vittime la mia vicinanza e solidarietà“. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano

Profonda riconoscenza

“Molto addolorato per il tragico incidente che ha coinvolto un elicottero militare italiano impegnato nella missione EUFOR in Bosnia-Erzegovina. Il mio pensiero e le mie preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie, a cui esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza in queste ore drammatiche. Un pensiero di profonda riconoscenza a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni all’estero”. Lo scrive su X il leader della Lega, Matteo Salvini.

Fonte Ansa