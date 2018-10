SABATO 13 OTTOBRE 2018, 11:04, IN TERRIS



ALA (TN)

Bomba esplode nella sede della Lega

L'attentato la notte scorsa. Oggi in programma la visita di Matteo Salvini

REDAZIONE

I

l clima di violenza politica in Italia si sta pericolosamente alzando. Non sono bastati i fantocci dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio dati alle fiamme durante una manifestazione studentesca a Torino ieri, ora un caso che riporta le lancette dell'orologio agli anni di piombo si registra ad Ala, in Trentino. Nel piccolo paese di nemmeno 9mila abitanti, la scorsa notte è esploso un ordigno rudimentale davanti ai locali che ospitano la sede della Lega, in via Nuova. Danni alle vetrate della sede. Fortunatamente non ci sono feriti. Per il gesto sarebbero già state fermate alcune persone, come riferisce la stampa locale. Qui nella giornata di oggi, 13 ottobre, è atteso Matteo Salvini, impegnato a sostenere la campagna elettorale del suo partito e del candidato Maurizio Fugatti in vista delle elezioni provinciali di domenica 27 ottobre.

In mattinata il segretario della Lega Trentino, Mirko Bisesti, ha diffuso la seguente nota: "Ringrazio le forze dell’ordine per essere prontamente intervenute a seguito dell’attentato avvenuto stanotte presso la sede della Lega di Ala e per essere riuscite a individuare ed arrestare due presunti responsabili. Spero che la magistratura faccia giustizia su quanto avvenuto. Per fortuna che non c’era nessuno all’interno della sede e non ci sono state vittime. Da parte della Lega, del candidato presidente Maurizio Fugatti e da parte mia, l’invito a tutte le forze politiche che partecipano alla competizione di moderare i toni". L'eco dell'attacco è giunta anche a Roma. Il senatore Simone Pillon ha commentato su Facebook: "Solidarietà agli amici della Lega di Trento per il vile attacco. Democratici solo a parole. Nazicomunisti nei fatti. No pasaran". Mentre il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, ha scritto: "Massima solidarietà agli amici trentini e al segretario Mirko Bisesti. La violenza non ci fermerà!".

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it