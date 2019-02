LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019, 10:40, IN TERRIS



NAPOLI

Blitz anticamorra al clan Sequino: 30 arresti

I capi storici, Salvatore e Nicola, impartivano gli ordini agli affiliati dal carcere

MILENA CASTIGLI

ncora un colpo alla Camorra, dopo l'arresto del boss - latitante dal 2 novembre 2018 - Ciro Rinaldi, ritenuto il capo del clan omonimo nel rione Villa, di recente in forte contrasto con i Mazzarella, rintracciato in un'abitazione privata lo scorso 16 febbraio.

Clan rivali

Questa mattina, nel tristemente noto Rione Sanità, nel capoluogo campano, i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno arrestato circa 30 persone ritenute affiliate al clan camorristico dei Sequino. Il clan è noto perchè da anni si contende il predominio sugli affari illeciti della zona - in primis lo spaccio di sostanze stupefacenti - contro il clan rivale dei sopracitati Mazzarella. Frequenti nel rione, per mano dei due gruppi rivali, le cosiddette "stese", vale a dire i raid con colpi di pistola esplosi a caso in strada a scopo intimidatorio, effettuati su scooter nelle zone di appannaggio della cosca rivale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la guida del clan Sequino è sempre rimasta nella mani dei capi storici Salvatore e Nicola Sequino, che davano gli ordini agli affiliati anche dal carcere, approfittando dei colloqui. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Napoli sono due: gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, porto abusivo di armi e spaccio di stupefacenti. Tutti i reati sono aggravati da finalità e metodo mafiosi.



