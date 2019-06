MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019, 10:00, IN TERRIS



PIACENZA

Bimbo di 18 mesi ingerisce cocaina

Sull'episodio sta indagando la Procura piacentina

GIUSEPPE CHINA

E'

in gravi condizioni il bambino di 18 mesi che avrebbe ingerito cocaina in un parco pubblico di Piacenza. Il piccolo è ricoverato presso l'ospedale di Brescia. Sul caso sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri di Piacenza e Brescia. I militari dell'Arma hanno ascoltato i genitori del bambino: la coppia avrebbe riferito che il figlio è stato trovato da loro con una bustina vuota in mano. A questo punto per il piccolo sarebbero iniziate le crisi convulsive. Così i due hanno portato il figlio d'urgenza al pronto soccorso di Piacenza e dopo le prime cure e accertamenti è stato disposto il trasferimento immediato nel centro specialistico lombardo, visto che nel frattempo il piccolo era finito in coma. La ricostruzione è ora al vaglio della Procura di Piacenza. Da fonti ospedaliere è emerso che il bambino è ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica. Avrebbe mangiato e le sue condizioni appaiono in miglioramento. Spetta adesso ai medici stabilire se la crisi sia stata determinata dall'ingerimento di cocaina o da una sostanza da taglio.

I precedenti

Episodio molto simile a Pescara dove un altro bambino, di un anno e otto mesi, era stato ricoverato presso l'ospedale civile della città abruzzese. Anche in questo caso la madre ha riferito che il picccolo avrebbe raccolto le sostanze, cocaina e marjuana, da una strada del quartiere Rancitelli. La madre ha provato ad impedire che il figlio ingerisse le sostanze, ma inutilmente. Drammi che purtroppo avvengono a qualsiasi latitudine del Paese. Impossibile dimenticare un altro caso avvenuto a Palermo nel 2018, dove una bimba di tre anni è stata ricoverata al Buccheri La Ferla del capoluogo siciliano. E sempre in Sicilia qualche mese prima stessa sorte era tocccata ad un'altra bimba di 8 mesi.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it