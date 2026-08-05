Attacco con forbici nel centro di Londra: ferite quattro persone

Momenti di panico e angoscia nel cuore di Londra. Quattro persone sono stati ferite nella zona di Covent Garden, un’area affollata di passanti e turisti. Il fatto è avvenuto intorno alle 12:30 di oggi – le 13:30 italiane – nel centro cittadino. Le vittime, tutti uomini, hanno tra i 34 e i 52 anni di età e dopo essere state soccorse dei paramedici sono state portate in ospedale. La polizia della capitale britannica ha fermato una donna, sospettata dell’attacco, e gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici.

Quattro persone ferite

E’ di 4 uomini feriti il bilancio aggiornato di un accoltellamento plurimo avvenuto oggi nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Lo precisa Scotland Yard, aggiungendo che la sospetta assalitrice è una donna di 47 anni, arrestata nell’immediatezza dei fatti con le accuse di aggressione e possesso di un’arma offensiva.

L’ipotesi

La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose della stazione di Camden di Scotland Yard citate da Sky News Uk, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l’arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell’immediatezza dei fatti come sospetta responsabile. I feriti sono stati portati intanto in ospedale mentre la strada teatro dell’attacco. Endell Street, resta cordonata.

Momenti di panico

L’accaduto ha provocato in ogni modo momenti di panico e di angoscia nel pieno centro della capitale britannica, in un’area affollata di turisti, passanti e residenti: area tuttora alle prese con blocchi al traffico causati dal viavai dei mezzi di soccorso, fra i veicoli della polizia e ambulanze, e dai transennamenti imposti da Scotland Yard, impegnata nel proseguio d’indagini e controlli. E’ stata vista intervenire anche un’eliambulanza, che si è posata su Trafalgar Square e da lì è poi ri-decollata. Tutto è accaduto verso le 12.30 locali, le 13.30 italiana, secondo il racconto di tanti testimoni sgomenti.

La nota della polizia

“Verso le 12.27 – recita la nota ufficiale della Metropolitan Police – siamo stati chiamati in seguito alle denunce di un accoltellamento plurimo su Endell Street, nella zona di Covent Garden. Gli agenti sono intervenuti assieme ai soccorritori del servizio ambulanze di Londra e di London’s Air Ambulance. Quattro uomini – di 34, 39, 42 e 52 anni di età – sono stati trovati con ferite d’arma da taglio e soccorsi sul posto dai paramedici. Più tardi sono stati portati in ospedale e attendiamo un aggiornamento sulle condizioni delle loro ferite. Una donna di 47 anni è stata arrestata per sospetto possesso di arma offensiva e aggressione, e resta in custodia. La polizia rimane nell’area di Endell Street e delle immediate vicinanze di Covent Garden”.

Fonte Ansa