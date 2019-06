SABATO 01 GIUGNO 2019, 12:00, IN TERRIS



MUSICA

Arrestato il cantante Marco Carta

Oggi processo per direttissima nei confronti del 34enne

GIUSEPPE CHINA

P

arafrasando il suo ultimo album, "tenetevi forte". Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Il celebre personaggio dello spettacolo stava andando via dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio. Però non aveva levato la placchetta flessibile che ha fatto scattare i sensori di allarme posti all'uscita del negozio. Un "Black Friday" che non diementicherà facilmente il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari. Oggi il processo per direttissima

La storia della sua carriera

Nato a Cagliari 34 anni fa, ha cominciato la propria attività musicale nel 2008, grazie alla vittoria ottenuta nel progamma televisivo Amici. Nel corso della sua carriera ha ottenuto vari premi e riconoscimenti. Inoltre ha anche pubblicato la sua autobiografia, Ho una storia da raccontare.

Le star sorprese a rubare

Sicuramente una delle star sorprese a rubare più famosa per il suo maggior numero di volte è Winona Ryder. L’attrice statunitense infatti, è stata sorpresa più volte, dalle telecamere di sorveglianza, mentre saccheggiava i negozi di Beverly Hills. Poi nell'immaginario collettivo italiano quelle che rimangono più impresse sono le gemelle del film Come un gatto in tangenziale. Alessandra e Valentina sono state denunciate per furto perché nel quartiere Testaccio di Roma avrebbero rubato profumi per un valore di 500 euro.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it