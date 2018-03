VENERDÌ 16 MARZO 2018, 10:36, IN TERRIS



REGGIO CALABRIA

Anziana uccisa durante la rapina: 3 arresti

Si tratta di Massimo Berlingeri, Benito Alessandro Bevilacqua e Patrizia Caristo

MILENA CASTIGLI

T

re persone, tra cui una donna, sono state arrestate dalla Polizia a Reggio Calabria con l'accusa di essere responsabili di vari reati ai danni, in particolare, di donne e anziani.

Gli arrestati

Si tratta di tre italiani: Massimo Berlingeri di 44 anni, Benito Alessandro Bevilacqua, di 24, e Patrizia Caristo, di 30. Per i tre l'accusa è di omicidio preterintenzionale e rapina pluriaggravati. Secondo gli inquirenti sarebbero infatti loro i rapinatori che lo scorso ottobre hanno aggredito ed ucciso un'anziana di 88 anni.

Picchiata e uccisa

I tre, si legge nella ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, s'introdussero nell'appartamento della donna che viveva sola per appropriarsi delle cospicue somme di denaro che questa teneva nascoste in casa. Una volta entrati, l'avevano picchiarla selvaggiamente fratturarle 10 costole e provocandone la morte. L'allarme al 113 della Sala operativa della Questura era stato dai familiari dopo che, preoccupati perchè non rispondeva più al telefono, si erano recati nella sua abitazione trovandola priva di vita.

In casa la vittima teneva nascosti 50 mila euro. Soldi che i rapinatori, però, non riuscirono a trovare.