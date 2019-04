LUNEDÌ 22 APRILE 2019, 10:23, IN TERRIS



Allerta temporali sul Lazio, Umbria e Molise

Venti forti con intensità fino a burrasca dalla tarda mattinata di oggi lungo il Tirreno

asquetta segnata da maltempo in buona parte d'Italia. Venti forti con intensità fino a burrasca sono attesi dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 22 aprile, su Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, soprattutto lungo i settori costieri e tirrenici: lo rende noto la Protezione Civile, segnalando che dal pomeriggio si prevede poi il persistere di venti forti o di burrasca sud-orientali anche su Sicilia e Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per oggi allerta gialla per rischio temporali sul Lazio, Umbria e Molise.

Grandine

La primavera continua a mostrare segni di debolezza tradotti in instabilità con piogge, temporali, vento e neve. Tutto questo non cambierà molto nemmeno a fine Aprile. Pioverà così tanto - spiega Meteo.it - perché mai come quest'anno il flusso atlantico, responsabile di maltempo, produrrà una serie di perturbazioni atlantiche che viaggeranno da Ovest verso Est. Quindi è ipotizzabile che l'Italia si ritroverà in balia del maltempo con la tipica instabilità atmosferica primaverile che potrebbe rovinare improvvisamente le scampagnate pasquali e dei vari ponti compreso quello del primo maggio. E' probabile che ci imbatteremo in giornata particolarmente bizzarre, che partono con un bel sole, e poi, improvvisamente, attorno all'ora di pranzo, assistere ad un veloce peggioramento con piovaschi e temporali. Laddove i fenomeni risulteranno intensi, evidenzia ancora meteo.it, non si escludono grandinate di un certo peso che potrebbero arrecare danni alle auto. Per quanti si arrischieranno oggi per la tradizionale gita fuori posta del lunedì dell'Angelo, consigliamo di non lasciare a casa l'ombrello!

