Allerta in tutta Italia

In tilt la tramvia a Firenze. Linea bloccata a causa del gelo

ndata di maltempo in Italia. Torna la neve sul Centro-nord. I primi fiocchi inizieranno a cadere in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige e toccheranno anche grandi città come Torino, Milano, Bologna e la stessa Genova. Tra venerdì e sabato la situazione peggiorerà per il transito di una forte perturbazione che potrebbe portare nubifragi su Alpi, Prealpi, Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio. Anche in alcune zone del sud è iniziata a cadere la neve, con il Vesuvio che si presenta imbiancato.

Liguria

Dal pomeriggio di giovedì 31 gennaio, scatta l'allerta gialla sulla parte centrale della regione, che sarà in vigore fino alle 8 del primo febbraio. Particolare attenzione, sottolinea Arpal, per il possibile gelo, soprattutto nelle zone interne del Centro Levante. Da monitorare anche i venti, di intensità fino a burrasca sul Centro Ponente e sul Levante.

Piemonte

La Protezione civile della regione Piemonte ha iniziato a monitorare l'evolversi del maltempo previsto dal bollettino meteorologico dell'Arpal. Sono, infatti, attese precipitazioni diffuse venerdì 1° febbraio con neve fino in pianura, in particolare a sud del Po, al mattino. Le nevicate saranno più consistenti sulle Alpi sud occidentali e sull'Appennino di confine. Pericolo valanghe dalle ore centrali di venerdì nei settori montani meridionali. In particolare, un'allerta arancione per neve è prevista per la Valle Tanaro (Cuneo); Belbo e Bormida, nell'alessandrino, astigiano e cuneese e la valle Scrivia nell'alessandrino. Un'allerta gialla interesserà, invece, dalle ore serali, il Novarese-Verbano; l'alta Val di Susa, Chisone, Pellice e Po (Torino); le Valli Varaita, Maira e Stura (Cuneo), e la pianura settentrionale del Torinese.

Toscana

Su Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Alto Mugello, Ombrone pistoiese e Val di Bisenzio, sono in arrivo precipitazioni anche di forte intensità che si intensificheranno dal pomeriggio di venerdì fino alle 13 di sabato. Sul resto della regione emesso un nuovo codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico e idraulico dalla mezzanotte di giovedì 31 gennaio, fino alle 13 di sabato. Codice giallo anche per vento dalle 13 di venerdì, fino alla mezzanotte dello stesso giorno. Le raffiche saranno più forti sull'Arcipelago, sulla costa e sui crinali appenninici. A Firenze, disagi causati in particolare dal ghiaccio, che ha comportato giovedì mattina, l'interruzione del funzionamento della tramvia per diverse ore.

Sicilia

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso che prevede per la giornata di venerdì l’allerta gialla. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Inoltre, dalla sera sempre di domani si prevedono venti forti e mareggiate.

