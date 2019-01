MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019, 18:00, IN TERRIS



GUATEMALA

Allarme per una serie di esplosione nel Volcan de Fuego

Nel cratere del vulcano si sono verificate fra le 15 e le 25 deflagrazioni l'ora

CAROLINA GARCIA

Il Volcan de Fuego in Guatemala - ©Twitter

allarme in Guatemala dove una serie di esplosioni - fra le 15 e le 25 l'ora - si è verificata oggi nel cratere del Volcan de Fuego che da alcune settimane registra una crescente attività. La notizia è stata riferita da Guatevision di Città del Guatemala.

El #VolcánDeFuego reinicio su actividad, desde la madrugada de han reportado fuertes explosiones y retumbos, mantenerse atentos... pic.twitter.com/yAV225ucrj — An0nymous Guatemala (@An0nymous_GT) 22 gennaio 2019

Un'imponente colonna di fumo e cenere

L'Istituto sismologico e vulcanologico del Paese sta svolgendo un attento monitoraggio del fenomeno, ha spiegato l'emittente televisiva, precisando che ad occhio nudo si può osservare un'imponente colonna di fumo e cenere che ha raggiunto i 4.800 metri sul livello del mare, che si sta disperdendo verso sud ovest. Secondo alcuni testimoni, il rumore delle esplosioni sarebbe stato udito fino a dodici chilometri dalla cima del vulcano.

L'allerta

I vulcanologi hanno comunicato che nel cratere si osserva una fonte incandescente che emette lava che si alza per 300 metri di altezza e scende sulla parete del vulcano attraverso le zone denominate Las Lajas, Seca, Cenizas e Honda. Di fronte ad un possibile aumento dell'eruzione di lava, funzionari dell'Unità di prevenzione dei vulcani e del Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri (Conred) hanno preso contatti con le autorità delle comunità più vicine al vulcano, che dista appena 50 chilometri dalla capitale, informandole dei piani esistenti per eventuali evacuazioni.

Actividad del #VolcanDeFuego en #Guatemala últimas horas.

Se registran de 15 a 25 explosiones de débiles a fuertes, columna de ceniza a 4800 msnm, retumbos moderados, desgasificación y pulsos incandescentes de 100 a 300m de altura

Vía @ConredGuatemala pic.twitter.com/SJNITBBIwG — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) 22 gennaio 2019

