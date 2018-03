MERCOLEDÌ 07 MARZO 2018, 21:48, IN TERRIS



VIENNA

Aggressione a colpi di coltello: 3 feriti gravi

L'episodio avvenuto in strada: l'aggressore sarebbe ancora in fuga

REDAZIONE

lmeno tre feriti gravi nel corso di un attacco con coltello messo in atto a Vienna. Come riportato dalla stampa locale, un uomo avrebbe colpito con un'arma da taglio alcuni passanti, colpiti deliberatamente e senza un'apparente motivazione. L'assalitore sarebbe tuttora in fuga e le Forze dell'ordine viennesi avrebbero messo in campo numerose forze per rintracciarlo. Secondo alcuni testimoni, l’accoltellamento sarebbe stato preceduto da una rissa. I tre feriti sono stati portati in ospedale.

In aggiornamento