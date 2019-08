GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019, 14:44, IN TERRIS



ASSISI

Aggredisce un uomo con le forbici poi fugge: denunciato

I due, un tunisino e un marocchino, sotto entrambi irregolari. La Polizia ha sequestrato l'arma dell'aggressione

LORENZO CIPOLLA

U

n ferito, un uomo in fuga e un paio di grosse forbici. I tre protagonisti di una vicenda svoltasi nella stazione di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, in provincia di Perugia. Tra i due uomini c'era stata un lite e uno ha colpito l'altro per poi nascondersi e darsi alla fuga quando sono arrivati gli agenti di polizia. I due, cittadini extracomunitari e irregolari, sono stati denunciati e le forbici sono state sequestrate. Per l'aggressore anche il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti a offendere.

Il fatto

L'addetto alle pulizie dei servizi igienici dello scalo ferroviario ha trovato, al mattino, un uomo nei bagni con una mano insanguinata e ha chiamato la Polizia. Quando il 113 è arrivato l'uomo con la ferita si era già dileguato, ma agli agenti non è sfuggito che c'era un'altra persona nella stazione. Quest'ultimo, alla vista dei poliziotti, è fuggito. Prima ha lasciato cadere un oggetto, poi è saltato sulla banchina ferroviaria e ha scavalcato una recinzione. Le forbici che sono state trovate e poste sotto sequestro sono d'acciaio, con la lama lunga una decina di centimetri e presentano delle decorazioni. Le indagini hanno portato a identificare entrambi gli uomini coinvolti in questa storia. L'aggressore è un 31enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e irregolare, ed è stato denunciato a piede libero. L'altro, il ferito, ha 38 anni, viene dal Marocco e aveva ricevuto un foglio di via da parte della Questura di Perugia della durata di tre anni. Per lui anche una denuncia per inosservanza del provvedimento.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it