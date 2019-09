MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019, 09:20, IN TERRIS



NEW YORK | USA

11 Settembre: il programma della commemorazione

Inaugurati sei monoliti per ricordare i soccorritori rimasti malati feriti o deceduti per soccorrere gli altri

MILENA CASTIGLI

O

ggi l'America e con lei il mondo intero si ferma nel momento della commemorazione. Ricorre infatti oggi il 18° anniversario dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle, avvenuto l’11 settembre 2001. New York ricorda le quasi tremila vittime dedicando la celebrazione di quest'anno alla memoria delle gesta eroiche dei soccoritori: vigili del fuoco, poliziotti, soccorritori e comuni cittadini morti per aiutare gli atri e per gli effetti nefasti dell’esposizione alle sostanze tossiche che riempirono l’aria dopo gli attacchi a Manhattan. I loro nomi non sono ancora scolpiti sulle fontane a Ground Zero, ma quest’anno, durante la tradizionale lettura dei nomi nella cerimonia di commemorazione, saranno ricordati con sei monoliti che recano non nomi ma una scritta: “A coloro le cui azioni nei tempi di bisogno portarono a malattie, ferite e morte”. La cerimonia di commemorazione delle vittime inizierà alle 8.25 ora di New York (le 14.25 in Italia). La lettura dei nomi sarà interrotta da quattro momenti di silenzio, due per i momenti in cui gli aerei colpirono le Torri Gemelle e due per quelli in cui gli edifici crollarono. Anche quest’anno ci sarà il tributo luminoso con due fasci di luce proiettati verso il cielo come a ricordo delle Twin Towers. E del dolore che il terrorismo ha provocato e può ancora provocare all'intera umanità.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it