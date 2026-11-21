A pochi passi dal cuore della cristianità, sotto il braccio destro del Colonnato di Piazza San Pietro, esiste un presidio sanitario dove non servono appuntamenti, tessere sanitarie o documenti per essere curati. Sono gli ambulatori dell’Elemosineria Apostolica “Madre di Misericordia” e “San Martino”, luoghi nati per tradurre in pratica i principi del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa attraverso un’assistenza medica completamente gratuita rivolta a chi vive nell’indigenza e nell’emarginazione. In occasione della decima Giornata Mondiale dei Poveri, celebrata lo scorso 15 novembre, il servizio ha potenziato ulteriormente la propria attività: per un’intera settimana l’orario di apertura è stato prolungato dalle 8 alle 18, offrendo non solo visite di medicina generale, specialistica e odontoiatrica, ma anche esami del sangue, vaccinazioni antinfluenzali e screening oncologici. Un percorso di carità concreta che culmina domenica 22 novembre nell’Aula Paolo VI, dove Papa Leone pranzerà con 1.300 persone indigenti in un evento organizzato dal Dicastero per il Servizio della Carità insieme alla Croce Rossa Italiana.

Oltre la terapia: il valore dell’ascolto

Dietro la porta degli ambulatori vaticani operano quotidianamente 120 tra medici, infermieri, tecnici sanitari, farmacisti e volontari. Un esercito silenzioso che garantisce cure, esami diagnostici, fisioterapia, farmaci e persino presidi come occhiali, protesi dentarie e apparecchi acustici. Ma, ancor prima delle terapie, la vera cura inizia sulla soglia. “La cosa bella è che quando qualcuno varca questa porta viene accolto da tante persone che gli vanno incontro: i volontari dell’accoglienza e gli stessi medici che escono dall’ambulatorio per guardarlo negli occhi e chiedergli di cosa ha bisogno”, spiega Massimo Ralli, sottosegretario del Dicastero per il Servizio della Carità. “Purtroppo fuori spesso non è così per queste persone, che vengono messe da parte. Qui avviene il contrario: dedicare loro qualche minuto senza fretta è già fondamentale, perché l’ascolto è ciò che spesso manca”.

Nei poveri tocchiamo Gesù

Tra le corsie si respira un clima di profonda condivisione che unisce personale laico e religioso. A testimoniarlo è suor Jacqueline, religiosa congolese della Santa Famiglia di Bordeaux e infermiera volontaria: “Accogliamo tutti senza distinzione di religione o provenienza, perché nei poveri vediamo Cristo che soffre. Quando vedo i medici laici dedicare l’intera giornata, dalle 8 alle 18, capisco che hanno compreso davvero qual è il posto del povero”. Chi si rivolge agli ambulatori sono per lo più persone senza dimora, italiani e stranieri privi di documenti o tessera sanitaria, spesso segnati da ferite non solo fisiche ma anche emotive. “Molti vivono in strada e quando entrano si sentono finalmente trattati come esseri umani”, racconta suor Jacqueline. “Quando escono ripetono “grazie” anche dieci, quindici volte. Mi capita spesso di incontrarli per strada o in metropolitana, vicino alla stazione Termini, e sentirmi chiamare per nome. A fine turno non sento la stanchezza, ma solo gioia: sento di aver toccato realmente Gesù”.

Abbattere le disuguaglianze, dalla prevenzione alla cura

L’obiettivo della struttura non è limitarsi a tamponare le emergenze, come accade spesso nei pronto soccorso pubblici, ma garantire un percorso completo secondo il principio di equità. Lo sottolinea Maria Luisa Basile, specialista in patologia generale e oncologa, che dopo quarant’anni di servizio al Policlinico Umberto I di Roma ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio degli ultimi. “Qui facciamo una presa in carico totale, con un approccio olistico che guarda all’aspetto fisico ma anche a quello sociale, emotivo e psichico”, spiega la dottoressa Basile, impegnata proprio in questi giorni negli screening per la prevenzione del tumore alla mammella. “Oggi sappiamo che la sopravvivenza per questa patologia sfiora il 90 per cento grazie alla diagnosi precoce, ma restano forti disuguaglianze sociali: donne senza tetto o famiglie che hanno perso il lavoro non hanno accesso agli screening né possono permettersi i farmaci. Qui abbattiamo queste barriere, partendo da un’attenta anamnesi e da una cartella clinica informatizzata fino alla consegna gratuita dei medicinali”. Un approccio che vince anche l’iniziale diffidenza di chi è abituato a essere respinto. “Ricordo un signore che viveva in strada: prima della visita mi guardò stupito chiedendomi se lo avrei visitato davvero, perché si sentiva sporco e temeva che lo mandassi via”, conclude l’oncologa. “Quando capiscono che li guardiamo negli occhi e li trattiamo esattamente come qualsiasi altro cittadino, la diffidenza lascia il posto alla fiducia”.