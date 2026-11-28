Con la prima domenica d’Avvento si apre un nuovo anno liturgico, un tempo che invita i credenti non a un semplice conto alla rovescia verso il Natale, ma a una vera e propria conversione dello sguardo e delle azioni. A guidarci nella comprensione di questo percorso, calato nelle inquietudini del presente e nelle sfide delle comunità parrocchiali, è don Alessandro Paone, incaricato regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale del Lazio.

L’intervista

Don Alessandro, può sembrare una domanda scontata, ma è fondamentale: che significato ha oggi l’Avvento e cosa significa iniziare un nuovo anno liturgico nel tempo che stiamo vivendo?

“Io partirei dalla domenica precedente, perché chiude e apre allo stesso tempo. La solennità di Cristo Re chiude l’anno liturgico, ma dà anche il senso all’Avvento, perché ci presenta un Gesù che ci chiama a non stare fermi. Spesso si pensa all’Avvento come a un tempo in cui aspettiamo immobili; il Vangelo di domenica scorsa, invece, ci ha riproposto le opere di misericordia corporali, che sono azioni concrete verso l’altro e ci indicano come interagire con il mondo. Troppo spesso restiamo fermi ad aspettare che sia il mondo a venire da noi, accontentandoci di ciò che ci offre, senza essere attivi come ci chiede Dio. L’attesa dell’Avvento si fonda sui quattro verbi delle quattro domeniche: vegliare, preparare, riconoscere e accogliere. Già il primo verbo, vegliare, viene spesso frainteso: non è soltanto l’attesa vigile del soldato o della sentinella del mattino che aspetta la luce, ma è l’attesa dell’Amato che ritorna e ci chiede di deporre le armi. Perché chi è nel dolore o nella fatica tende sempre ad avere in mano l’arma della parola inopportuna, scortese o dell’offesa. L’unica arma che Cristo consegna alla sentinella cristiana è quella dell’amore”.

Questo richiamo a “deporre le armi” intercetta un’attualità molto forte, segnata dai conflitti e dalle paure quotidiane. Come si inserisce il messaggio dell’Avvento in questo contesto?

“Siamo immersi in tante guerre e spesso temiamo che il conflitto arrivi anche da noi; d’altronde abbiamo già sperimentato forme di guerra indiretta o ibrida anche in Italia — penso alle telefonate minatorie alle scuole o alle interferenze nel traffico aereo — che sono tutti campanelli d’allarme. Come reagire? Mettendo Cristo al centro come colui che dona la pace. Dobbiamo essere promotori di pace, ma della pace di Cristo, che è duratura, uguale per tutti e si fa dono. Quest’anno c’è inoltre una coincidenza molto bella: domenica 29 novembre inizia anche la novena dell’Immacolata Concezione. Questo ci ricorda di affidarci a Maria, colei che ci indica Cristo. Abbiamo intorno tanti testimoni e persone “disarmate e disarmanti”, come ci ricorda continuamente il Papa: dobbiamo fare affidamento su di loro e metterci in attesa attiva per cercarle. Io faccio continuamente esperienza della provvidenza di Dio attraverso le persone, non attraverso ciò che invento io: l’altro è un dono, e nell’altro io trovo la pace”.

In un mondo fatto di rumori, distrazioni e conflitti, come possono le comunità parrocchiali riscoprire questo cammino? Penso anche al recente incontro di Papa Leone XIV con i giovani delle diocesi del Lazio, in cui li ha invitati ad avere coraggio e a osare. Come vivere un’attesa che non sia solo un conto alla rovescia?

“Direi guardando alle povertà, perché le povertà disarmano. Papa Leone ci richiama continuamente a guardare la povertà e il povero, perché la povertà ci mette a nudo — sia quella dell’altro sia la nostra — e ci fa comprendere che da soli non ci bastiamo, mentre insieme all’altro possiamo fare tanto. Le parole rivolte ai giovani lo scorso 21 novembre richiamano a un senso di uscita e di protagonismo dei giovani, per i giovani e con i giovani, chiedendo alle comunità di essere davvero accoglienti. Spesso l’Avvento viene ridotto al tempo dei “fioretti”: c’è chi rinuncia ai dolci, al fumo o alle parolacce per convertire il cuore. Ma la sfida più grande non è soltanto togliere qualcosa a noi stessi, bensì donare. Quando accompagniamo i giovani — e spesso sono proprio loro ad accompagnare noi — a donare tempo, cibo, ascolto e attenzione, allora viviamo davvero la carità, l’Avvento e l’attesa del ritorno di Dio tutti insieme, alzando lo sguardo, proprio come ci ha chiesto il Papa”.