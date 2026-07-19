Uganda, l’Alito Training Center forma i giovani e rilancia l’agricoltura locale

In Uganda, Paese in cui l’agricoltura rappresenta la principale fonte di sostentamento per gran parte della popolazione, investire nella formazione e nell’innovazione significa offrire concrete opportunità di sviluppo alle comunità locali. È in questo contesto che si inserisce l’Alito Training Center, progetto promosso da Africa Mission nella diocesi di Lira, nel nord del Paese. Nato dal recupero di un’ampia area inutilizzata, il centro è oggi una fattoria sperimentale e una scuola di agribusiness dove teoria e pratica si integrano, contribuendo alla crescita economica, sociale e ambientale del territorio. Interris.it, in merito a questa esperienza, ha intervistato Carlo Ruspantini, direttore generale di Africa Mission.

L’intervista

Ruspantini, come nasce e che obiettivi ha l“Alito Training Center”?

“Il progetto nasce dalla richiesta di aiuto dell’allora vescovo della diocesi di Lira, mons. Giuseppe Franzelli. La diocesi possedeva un terreno di oltre 300 ettari dove un tempo sorgeva un lebbrosario per bambini, chiuso da oltre vent’anni. Ci è stato chiesto di valorizzare quell’area e da qui è nata l’idea dell’Alito Training Center: una fattoria sperimentale dove introdurre nuove colture e fare formazione”.

Ha poi preso avvio la scuola di agribusiness..

“Si, è stata così avviata una scuola di agribusiness, dedicata alla preparazione tecnico-pratica dei giovani agricoltori”. Attraverso un corso teorico-pratico di sei mesi, i ragazzi imparano nuove tecniche agricole e come migliorare la qualità delle produzioni”.

Questa attività genera benefici immediati..

Tornati nelle loro famiglie, mettono subito in pratica quanto appreso, con benefici immediati per le comunità locali. Il progetto promuove un’educazione di qualità e una crescita personale e sociale. È iniziato oltre dieci anni fa e ora puntiamo, nell’arco dei prossimi quattro anni, a renderlo autonomo e ad affidarlo definitivamente alla diocesi, affinché diventi un punto di riferimento per il territorio e uno strumento di sostegno alle attività diocesane”.

Sostenibilità ambientale, inclusione lavorativa e formazione sono tre aspetti fondamentali del progetto: come si coniugano?

“Questi tre elementi si intrecciano in un modello di sviluppo rurale che punta all’autosufficienza delle fasce più vulnerabili. Molti dei giovani che frequentano i corsi hanno una bassa scolarizzazione; perciò, alla formazione agricola e zootecnica affianchiamo un percorso educativo più ampio. Insegniamo a migliorare l’allevamento di galline, conigli, tacchini e capre, che in queste aree rappresentano una vera risorsa economica. Abbiamo inoltre introdotto la meccanizzazione agricola con alcuni trattori, formando anche futuri trattoristi”.

Nel corso del tempo avete organizzato corsi per molte persone..

Si, negli anni abbiamo organizzato corsi per giovani, vedove, malati di AIDS e, più recentemente, per rifugiati, offrendo loro competenze utili per costruire un futuro lavorativo. Al termine del percorso, gli studenti sostengono un esame riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ugandese, ottenendo un diploma spendibile nel mondo del lavoro: un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità del progetto”.

Quali sono i vostri auspici per lo sviluppo del progetto e in che modo chi lo desidera può aiutare la vostra azione?

“L’obiettivo è rendere il centro completamente autonomo e affidarlo alla diocesi, affinché diventi un motore di sviluppo per l’intera regione del Lango. Collaboriamo già con l’Università di Lira, che invia studenti per svolgere attività pratiche sul campo. Chi desidera sostenerci può contribuire finanziando i corsi di formazione, che hanno un costo di circa 200 euro per ogni studente, oppure aiutandoci ad acquistare strumenti e attrezzature necessari per proseguire l’attività agricola e sperimentale”.