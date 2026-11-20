L’accessibilità non riguarda più solo una nicchia marginale o una categoria protetta, è sempre di più una qualità generale della vita di tutti – mettendo al centro le esigenze e i bisogni di ciascuno, non rispondendo genericamente a un utente standard. E’ l’approccio “for all”, e si sta facendo strada anche nel settore turistico, come dimostrano i numeri contenuti nel rapporto sul turismo accessibile dell’Istituto Italiano del Turismo per Tutti (IsITT) “Dati, innovazione e nuove traiettorie”, realizzato con il contributo di Fondazione Crt. Nel 2025 l’inclusione turistica in Italia ha registrato nove milioni di arrivi e 38,6 milioni di presenze, mentre si stima un valore economico diretto di 5,3 miliardi di euro – che sfiora i 10 (9,8) se si contano anche gli effetti indiretti e indotti. Dietro le cifre c’è l’evoluzione di un settore che investe nel cambiamento capace di accogliere il pubblico più ampio e diversificato possibile, come spiega la direttrice generale dell’IsITT Sara Piana.

L’intervista

Dottoressa Piana, ci può spiegare cosa vuol dire turismo accessibile?

“L’accessibilità è una caratteristica del turismo. Non si tratta di vedere se ci sono o meno barriere architettoniche ma di dare alle persone la possibilità di informarsi, scegliere una destinazione, prenotare e vivere l’esperienza turistica nel modo più autonomo possibile, rispettando le loro esigenze specifiche. Quando ci interfacciamo con gli operatori li invitiamo a porsi domande sui loro servizi e su come potrebbero raggiungere un pubblico più ampio, tenendo comunque bene a mente che l’unico ‘titolato’ a valutare l’accessibilità di un luogo è il cliente – anche se si tratta sempre di un parere personale, dato che ognuno avrà delle percezioni legate ai propri bisogni”.

Cos’è l’Istituto italiano per il turismo per tutti e quali sono le sue attività?

“Siamo un ente che si occupa di sensibilizzare i territori sull’importanza di avere un approccio ‘for all’ nell’offerta turistica attraverso incontri di formazione, che crediamo sia l’elemento basilare da cui partire, e momenti di confronto. Inoltre, forniamo servizi di consulenza e di mappatura delle condizioni di fruibilità. Vogliamo anche diventare un ente di ricerca e monitoraggio sul turismo accessibile a livello nazionale per raccogliere i dati che possano diventare la base di politiche concrete per rispondere ai bisogni reali del territorio e delle persone”.

Ci può fare un esempio di come operate?

“Crediamo nel valore della catena dell’accessibilità, intensa non come responsabilità di un singolo attore ma condivisa. In un territorio ci siamo occupati della formazione del personale di alberghi, di servizi della ristorazione, di operatori museali e dei tour operator, le figure che mettono a sistema i fornitori e creano gli itinerari dei pacchetti turistici. Successivamente abbiamo eseguito una mappatura di quelle offerte in grado di valorizzare le caratteristiche e le specialità locali, facendo in modo che rispettassero le esigenze di accessibilità”.

Cosa ci dicono i dati del vostro rapporto?

“Il turismo accessibile non può più essere considerato una nicchia o un segmento marginale. Oltre al piano economico, un altro aspetto importante sono le imprese che scelgono di investire per far crescere la qualità complessiva della loro offerta turistica anche in termini di accessibilità e di sostenibilità. Un messaggio importante che per fortuna sta cominciando a passare”.

Su cosa c’è ancora da lavorare per garantire un turismo sempre più accessibile?

“Una delle principali difficoltà attualmente è trovare dati oggettivi sui servizi offerti. Il potenziale turista con esigenze specifiche – una persona con disabilità motoria o sensoriale, una famiglia con bambini piccoli, un anziano o chi ha un’intolleranza alimentare – deve trovare informazioni trasparenti per capire la proposta ed essere sereno. Per esempio, se ci sono rampe di scale, se il personale è formato, se un museo consente di usufruire di riproduzioni tattili o altro ancora. Il nostro consiglio per operatori turistici è sempre quello di investire su una comunicazione semplice e reale”.