Tra le rovine del Venezuela: CESVI racconta l’emergenza dopo il terremoto

La distruzione quasi completa e un pallone per giocare. Sono due immagini del Venezuela devastato dal terremoto che emergono dalle parole di Pietro Caburrosso, coordinatore dell’emergenza nel Paese sudamericano per CESVI, mentre racconta come l’organizzazione italiana abbia attivato la propria risposta umanitaria, a cominciare dalla distribuzione degli aiuti di base per far fronte all’emergenza. La prima è la situazione sotto gli occhi di tutto il mondo: gli oltre 59mila edifici danneggiati o abbattuti dal sisma, gli sfollati al riparo nelle tende, in attesa di sapere cosa ne sarà del loro futuro. La seconda, il desiderio incontenibile dei bambini di giocare, è un segnale che la vita vuole riprendersi almeno un po’ di spazio.

L’intervista

In quali delle zone colpite dal sisma siete presenti?

“Stiamo lavorando in particolare negli Stati di La Guaira, di Miranda e nel distretto capitale di Caracas. Inoltre abbiamo effettuato delle valutazioni e analisi di necessità anche negli Stati di Carabobo e Aragua. Il livello di devastazione è immenso”.

Qual è la situazione che si presenta davanti ai vostri occhi?

“Quello che si vede, in particolare a La Guaira, è un livello di distruzione quasi totale. Gli edifici che non sono caduti durante il terremoto sono inagibili e devono essere demoliti al più presto, perché rappresentano un ulteriore pericolo per la popolazione. Quella è una zona costiera e densamente popolata, ma ci sono anche aree rurali, più remote e meno coperte dall’attenzione mediatica, abitate da piccole comunità dove abbiamo riscontrato delle vulnerabilità probabilmente già presenti che il terremoto ha esacerbato”.

Quali aiuti state distribuendo?

“Al momento il nostro team di emergenza fornisce l’assistenza primaria, distribuendo i kit di prima emergenza che garantiscono un riparo sicuro e dignitoso, insieme a materiali per l’igiene, per cucinare e aiuti alimentari. Associamo a questo anche l’assistenza psicologica primaria, perché il trauma è molto forte in persone che vengono già da tanti anni di problemi socio-economici. Io ho vissuto per due anni in Venezuela, mia moglie è venezuelana, mio figlio è nato qui: vedere un popolo che è sempre stato abbastanza resiliente in questa condizione fa veramente male”.

Quali testimonianze raccogliete dagli sfollati e dalle persone che incontrate?

“Tante persone ci ringraziano per gli aiuti, ma gli incontri che hanno colpito di più me e il direttore dei programmi internazionali di CESVI Marcello Garcia Dalla Costa, sono stati due signori sui 55 anni con cui ci siamo fermati a parlare, anche per dargli modo di aprirsi con qualcuno. Uno dei due aveva bisogno di sfogarsi e ci ha detto che la sua preoccupazione era di non poter lavorare perché aveva perso le sue macchine da cucire. ‘La casa si ricostruirà, ma per riprendersi bisogna lavorare’, diceva”.

Un’altra emergenza riguarda l’infanzia, bambine e bambini soli sono esposti a rischi e vulnerabili. Come rispondete a questo problema?

“Quando siamo stati a El Junquito la prima cosa che i bambini ci hanno chiesto è stato un pallone. Sabato scorso è stato il primo giorno che hanno ripreso a giocare dopo il terremoto. Grazie all’aiuto di alcuni facilitatori hanno potuto svolgere tante attività, per ritrovare un po’ di allegria e di routine quotidiana. Uno dei problemi principali da risolvere sarà non soltanto quello tornare a dargli un’educazione, ma anche restituirgli la loro quotidianità, perché le scuole, nelle zone colpite dal terremoto, resteranno chiuse chissà ancora per quanto tempo e quelle agibili al momento offrono riparo alle famiglie”.

Come prevedete possa evolvere la vostra azione umanitaria in Venezuela?

“L’evoluzione della risposta umanitaria cambia di giorno in giorno, soprattutto in base all’arrivo dei fondi. All’inizio le risorse sono vincolate all’acquisto di beni di prima necessità, poi si lavora con i progetti che sono di medio-lungo periodo, dai sei mesi ai dodici mesi dopo l’evento o la catastrofe umanitaria. Con l’apertura internazionale più o meno forzata che ha avuto il Venezuela negli ultimi mesi, c’è la possibilità che arrivino fondi sia per la prima risposta che per i progetti e i programmi che garantiscono mezzi di sostentamento, quantomeno ripari e case temporanee”.