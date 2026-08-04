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Torna il “Miracolo della Neve”: Roma celebra la Madonna di Santa Maria Maggiore

Pioggia di petali nella Basilica di Santa Maria Maggiore per rievocare la miracolosa nevicata del 358 d.C a Roma. In piazza musica e parole per la pace

Di Francesco Vitale
Miracolo della neve, Basilica Santa Maria Maggiore. Foto Imagoeconomica

Roma si appresta a rivivere uno degli appuntamenti più suggestivi ed emozionanti dell’estate: la tradizionale rievocazione del “Miracolo della Neve” nel giorno della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Un evento in cui storia, fede e spettacolo si fondono nel cuore del Colle Esquilino per ricordare il prodigio che portò alla nascita del primo santuario mariano d’Occidente.

La leggenda e il rito interno alla Basilica

Secondo la tradizione, fu la stessa Vergine Maria a indicare il punto in cui edificare la chiesa. Apparsa in sogno sia a Papa Liberio sia al patrizio Giovanni nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., la Madonna preannunciò che la sommità dell’Esquilino si sarebbe coperta di neve. E così avvenne la mattina seguente, in pieno agosto. Ancora oggi, durante le solenni celebrazioni liturgiche all’interno della basilica, la nevicata viene rievocata con una scenografica “pioggia” di petali di rosa bianchi che cadono dal soffitto a cassettoni vicino all’altare maggiore, sotto lo sguardo della venerata icona della Salus Popoli Romani. Per l’occasione, le suore della basilica confezionano a mano piccole bustine con un petalo e un’immaginetta della Vergine, che i fedeli possono custodire come segno di devozione. La rievocazione del prodigio non è soltanto un atto di memoria storica, ma un invito interiore alla meraviglia. Una nevicata fuori stagione sull’Esquilino fu un momento di sorpresa e ringraziamento che, ancora oggi, stimola i cristiani a riscoprire lo “stupore” di fronte alle opere di Dio. In questa cornice, la figura di Maria — venerata nella basilica con l’antica icona della Salus Popoli Romani — viene ricordata non solo come madre celeste, ma come maestra di fede, pronta a guidare i credenti e a indicare sempre la strada verso il Figlio Gesù.

In piazza la 43ª rievocazione: musica, poesia e neve artificiale

Accanto alla profonda dimensione spirituale che si respira all’interno della basilica, la sera del 5 agosto a partire dalle 20:00 la piazza esterna si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto. Prende così il via la 43ª edizione dello spettacolo ideato dall‘architetto Cesare Esposito insieme alla giornalista Feliciana Di Spirito, un appuntamento ormai iconico che fonde giochi di luce, momenti di poesia e la magia della celebre nevicata artificiale. Ad aprire la serata è la Fanfara della Legione Allievi dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro Danilo Di Silvestro, che dà il ritmo a una vera e propria maratona artistica. Sul palco si alternano poi le voci del concerto lirico composto da Sara Pastore, Caterina Novak, Rino Scaturro, Cristian Caselli e Giuseppe Milli, affiancati al pianoforte dal maestro Francesco Del Fra. Le note classiche lasciano successivamente spazio al talento del pianista James Raphael e alle suggestioni di Ilaria Salvati, nei panni dell’“Angelo della Pace”. A impreziosire il racconto contribuiscono la presenza dell’attore e regista Lorenzo Flaherty e diversi momenti dedicati alla lettura poetica, prima di giungere al culmine della festa: un grande brindisi finale benaugurale accompagnato dalle note dell’Inno della Pace, intonato all’unisono dal coro di adulti e bambini degli Artisti Pedagogisti.

Un appello particolare

L’edizione di quest’anno è ufficialmente dedicata a Papa Leone XIV, alla memoria di Papa Francesco, le cui spoglie mortali riposano proprio nella Basilica di Santa Maria Maggiore,  e alla speranza di pace nel mondo. “La manifestazione è l’occasione per annunciare che sarà restaurata la preziosa colonna corinzia di piazza Santa Maria Maggiore con la Madonna con Bambino”, ha dichiarato l’ideatore Cesare Esposito, rivolgendo infine un caloroso invito a un grande artista romano: “Lancio un accorato appello a Renato Zero: venga a Santa Maria Maggiore per amore della storia di Roma e della Madre di Gesù”.

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