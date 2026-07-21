“Ti cercherò per sempre”: 25 anni di storia della Fondazione Francesca Rava

Il libro – scritto da Claudio Guerrini, conduttore radio-televisivo nonché storico volontario della Fondazione Francesca Rava, edito da Mondadori, con prefazione di Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, è una raccolta di testimonianze dei tanti volontari e testimonial che da 25 anni si adoperano “per trasformare la vita di migliaia di bambini in Italia e nel mondo, accompagnandoli verso un futuro possibile”. Mariavittoria, una donna che è stata capace di trasformare un dolore immenso in uno strumento di sostegno per il prossimo, racconta come da una promessa di infanzia di due sorelle “Ti cercherò per sempre” si genera “un esercito del bene” che porta avanti, ogni giorno, un’opera straordinaria di Amore e solidarietà, nonostante la scomparsa prematura di Francesca. Il mantra “Ti cercherò per sempre”, titolo del libro, accompagna sempre Mariavittoria: cercando l’amata sorella in ogni essere umano e in ogni azione della propria vita, è arrivata a realizzare un percorso meraviglioso d’amore proteso ad aiutare gli altri, che conduce alla creazione di progetti intrisi di emozioni e di passioni, di amore, sacrificio e solidarietà. A dimostrazione che nulla è davvero impossibile e che l’amore vince e fa vincere, sempre.

L’intervista

L’intervista di Interris.it a Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava la cui storia è raccontata nel Libro “Ti cercherò per sempre”.

Come la promessa tra te e Francesca è stata mantenuta anche dopo la sua morte?

“Tutto inizia con NPH (Nuestros Pequenos Hermanos) un’organizzazione umanitaria internazionale fondata nel 1954 da Padre William Wasson e con la decisione di utilizzare la liquidazione ricevuta da KPMG (l’azienda in cui lavorava Francesca) per creare una fondazione in grado di aiutare questa organizzazione che mi aveva toccato il cuore leggendo un vecchio libro sulla storia di NPH. Rimasi colpita dalla visione straordinaria del fondatore; il desiderio di aiutare l’organizzazione, nel nome di Francesca, si consolidò doppo aver visitato la prima Casa NPH in Cuernacava, in Messico, fondata nel 1954. Era la Pasqua del 2000 e il 20 novembre dello stesso anno, nella giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, al centro auditorium San Fedele di Milano, viene inaugurata la Fondazione Francesca Rava”.

Qual è la straordinarietà dell’organizzazione di Padre Wasson?

“Innanzitutto, riconosceva – già all’epoca in cui ancora non si parlava di sostenibilità sociale ambientale e di empowerment – a tutti i bambini il diritto di vivere, con dignità, nel loro Paese e di darsi un futuro dove hanno le loro radici. E poi, il metodo educativo che consente a tutti i bambini che hanno vissuto in condizioni di vulnerabilità, di recuperare l’amore per la vita e per sé stessi, attraverso l’amore incondizionato di NPH che rimargina ogni ferita. Amati come figli e protetti in una casa confortevole con cibo e educazione adeguata, possono diventare cittadini responsabili del loro Paese”.

La forza dell’Amore vero che crea moltiplicatori di amore e di solidarietà?

“Si, solo attraverso l’Amore si possono contagiare tante altre persone; la legge dell’Amore con la A maiuscola è l’unica legge da seguire sempre e comunque. Per NPH l’Amore è un sentimento universale, senza barriere, puro e assoluto; le persone che hanno sposato in toto i metodi e gli obiettivi della Fondazione sono un esercito pacifico e generoso pronto a rispondere a qualsiasi chiamata per moltiplicare amore e solidarietà. La domanda che poniamo ai diretti interessati in ogni emergenza è sempre la stessa: di cosa avete bisogno?”.

Ad Haiti un’altra conoscenza segna il percorso della Fondazione?

“Conoscere Padre Rick Frechette, medico e sacerdote in prima linea, nonché punto di riferimento dei progetti della Fondazione in Haiti, è stato come incontrare un microcosmo unico e meraviglioso. Inoltre, proprio nella poverissima isola, la Fondazione ha realizzato nel 2006 l’ospedale pediatrico e gratuito NPH Saint Damien, struttura d’eccellenza rimasta in piedi anche dopo il terribile sisma del 2010. Ogni anno il Saint Damien salva la vita a 80.000 bambini”.

A coronamento di questi 25 anni di generoso, disinteressato e incommensurabile Amore l’incontro, il 22 aprile, al Quirinale con il Presidente della Repubblica?

“La stima e il grande apprezzamento per il lavoro svolto, espressi dal Presidente Mattarella, come massima Istituzione italiana e uomo che ha dedicato la propria vita ai più alti valori della democrazia, rappresentano un grande riconoscimento. Riconoscimento che desidero condividere e dedicare a tutti i volontari, donatori, testimonial, madrine, padrini e Forze Armate – Marina Militare, Aeronautica Militare, Protezione Civile; è grazie tutti loro che sono stati realizzati progetti in Haiti, in America Latina, in Italia e nelle emergenze umanitarie nel mondo, portando aiuto concreto a migliaia di bambini, donne e famiglie in difficoltà”.