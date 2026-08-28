Sulle acque del lago con Maria, la fede di Castel Gandolfo incontra Leone XIV

Fanno parte della Parrocchia Pontificia San Tommaso di Villanova anche la chiesa di San Paolo e la chiesa di Maria Santissima del Lago, situata sulle sponde del lago Albano a Castel Gandolfo. Nella chiesa di Maria Santissima del Lago – consacrata da Papa Paolo VI il 15 agosto del 1977, nella solennità dell’Assunta – sabato 29 agosto Papa Leone XIV presiederà, alle ore 18:00, la celebrazione liturgica e, a seguire, la processione sulle acque del lago Albano a Castel Gandolfo, in onore della Madonna del Lago.

La processione sul lago

Tra canti e preghiere, la statua mariana insieme con il Pontefice, a bordo di una motonave, percorrerà le acque del lago, accompagnata da imbarcazioni illuminate, trasformando il paesaggio lacustre in luogo di memoria, devozione e partecipazione popolare. Una celebrazione che rinnova, nel segno di Maria, il legame di fede e di devozione che unisce la Chiesa a questo territorio, scelto da Papa Leone XIV per “riposare, pregare, leggere e praticare sport”. Sotto lo sguardo materno di Maria, venerata sulle rive del lago, a bordo di un dragon boat, solcheranno le acque del lago, a fianco del Santo Padre, anche le donne dell’equipaggio delle Pagaie Rosa, a testimonianza che nella condivisione, la sfida contro il cancro al seno può trasformarsi in un percorso di speranza e di rinascita collettiva. I fedeli accompagneranno la processione dalla strada del lungolago, nel tratto che va dallo stabilimento Tropicana a Giorgio’s Beach.

La sfilata dei motociclisti

La festa in onore della Madonna del Lago proseguirà anche domenica 30 agosto: prenderà avvio sempre dalla chiesa affacciata sul lago, continuerà con la sfilata dei motociclisti e la deposizione di fiori in onore della Vergine Maria e si concluderà con la preghiera dell’Angelus guidata da Papa Leone XIV dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, residenza pontificia sul lago Albano, che affaccia su Piazza della Libertà.

L’intervista

L’intervista di Interris.it a don Tadeusz Rozmus, parroco della Parrocchia Pontificia San Tommaso di Villanova a Castel Gandolfo, nella diocesi suburbicaria di Albano.

Don Tadeusz, quando nasce questa tradizione devozionale in onore della Madonna del Lago?

“La chiesa fu edificata durante il pontificato di Paolo VI, che la volle “qui, su queste sponde, per il bene dei fedeli residenti e dei turisti”. La struttura a ventaglio del tetto è interpretata come metafora della barca di Pietro che naviga sul lago. La processione sul lago, in onore della Madonna del Lago, nasce invece già nel 1954, in occasione dell’Anno Mariano proclamato da Pio XII, e costituisce una delle espressioni più suggestive della devozione mariana della comunità parrocchiale di Castel Gandolfo. È la manifestazione di una comunità che si affida alla protezione materna della Vergine, a testimonianza che la fede è la luce nelle relazioni, nella cura del creato e nella vita quotidiana”.

È la prima volta che un Pontefice presiede la celebrazione sul lago?

“Sì, Papa Leone XIV sarà il primo Pontefice a vivere la processione da pellegrino sul lago, salendo in barca con la statua della Madonna dopo la celebrazione in chiesa. Prima di lui, Paolo VI e Giovanni Paolo II avevano accompagnato la processione dalla terraferma”.

Una prima volta che coincide con due anniversari di particolare rilievo?

“Sì, con due importanti ricorrenze. Quest’anno si celebra il quarto centenario del primo soggiorno pontificio a Castel Gandolfo, che sarà ricordato durante la festa patronale di San Sebastiano. Il legame tra i Pontefici e Castel Gandolfo affonda le sue radici nel 1626, quando Papa Urbano VIII vi giunse per il primo soggiorno pontificio, inaugurando una tradizione destinata a protrarsi per quattro secoli. A questo anniversario si affianca il centenario della presenza dei Salesiani di Don Bosco, chiamati a Castel Gandolfo nel 1926 da Papa Pio XI per aprire l’oratorio e per dedicarsi alla pastorale parrocchiale, con particolare attenzione all’educazione dei giovani e alla loro crescita umana e cristiana”.

La festa della Madonna del Lago vivrà un ulteriore momento domenica 30 agosto?

“Esattamente. Domenica mattina la celebrazione vivrà un ulteriore momento di fede e di comunione con la santa Messa e la benedizione dei motociclisti. A seguire, unendo devozione, passione e spirito di fraternità, sfileremo insieme fino all’immagine della Madonna Regina Apostolorum, dove deporremo un mazzo di fiori quale segno di omaggio, gratitudine e affidamento alla Vergine. Il cammino proseguirà poi verso Piazza della Libertà, dove parteciperemo alla preghiera dell’Angelus con Papa Leone XIV. La mattinata si concluderà con un momento conviviale presso l’oratorio, nel segno dell’accoglienza e della fraternità”.

Don Tadeusz, tra i motociclisti lei è conosciuto come “don Biker”: in che modo questa passione diventa occasione concreta di incontro, evangelizzazione e accompagnamento pastorale?

“Cerco di vivere lo stile pastorale salesiano e lo spirito dell’evangelizzazione andando incontro alle persone nei luoghi e nelle passioni che segnano la loro quotidianità. Il mondo delle motociclette e lo sport diventano così occasioni di incontro, condivisione e testimonianza di vita, capaci di unire e di favorire un autentico cammino di fede. Percorrere insieme la strada, sostare nella preghiera e valorizzare ciò che crea legami significa rendere l’annuncio del Vangelo una presenza concreta, vicina alla vita delle persone: un’occasione di crescita umana e spirituale dell’intera comunità”.