Allerta in Europa

Intanto la Francia ha rilevato il suo primo caso di un nuovo virus Mpox, il vaiolo delle scimmie. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mantiene il suo livello di allerta più alto durante l’epidemia. Un caso della variante clade 1b è stato confermato nella regione occidentale della Bretagna. E “le misure di controllo raccomandate sono state implementate”, assicura il dicastero della Salute francese in una dichiarazione. L’Mpox, noto come vaiolo delle scimmie e correlato al vaiolo, è causato da un virus trasmesso all’uomo da animali infetti. Ma può anche essere trasmesso da uomo a uomo attraverso uno stretto contatto fisico. Provoca febbre, dolori muscolari e grandi lesioni cutanee simili a foruncoli. Può essere mortale. L’ Oms ha dichiarato lo stato di emergenza per il virus ad agosto e lo ha rinnovato il 22 novembre a seguito di un’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Il ministero della Salute francese specifica che il caso riguardava “una persona che non aveva viaggiato nell’Africa centrale, una regione in cui diverse varianti di clade del virus circolano da diversi mesi”. Tuttavia “questa persona era in contatto con due persone tornate dall’Africa centrale”. Sono in corso indagini per scoprire l’origine dell’infezione e identificare tutte le persone in contatto.

Prevenzione