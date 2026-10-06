Sinodalità e futuro dei popoli: la lezione del Card. Jaime Spengler

Riscoprirsi uniti “sulla stessa barca” per fare del Vangelo un motore di trasformazione sociale e spirituale. A Interris.it, il cardinale Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre e presidente del CELAM (Consiglio Episcopale Latinoamericano), riflette sulle linee guida del cammino comune della Chiesa di fronte alle sfide della contemporaneità. In questa prospettiva sociale e orientata al futuro, il cardinale Spengler ribadisce l’importanza cruciale di intensificare il dialogo tra il Nord e il Sud del mondo: un’alleanza indispensabile per unire le forze migliori dei due emisferi, contrastare le disuguaglianze e le derive neocoloniali, superare la polarizzazione e fronteggiare la crisi socio-ambientale e climatica che colpisce i popoli più vulnerabili. Guardando al futuro della società e della missione ecclesiale, il presidente del CELAM si affida alla forza della sinodalità e dell’ascolto reciproco: citando la tradizione poetica e mistica del Brasile, il cardinale Spengler ricorda che quando la comunità sa “sognare lo stesso sogno insieme“, la speranza di una società più giusta, solidale e pacifica può trasformarsi in realtà concreta.

L’intervista

Eminenza, il cammino ecclesiale attuale si inserisce in un contesto globale articolato. Come legge questo momento storico e qual è il valore del lavorate insieme?

“Il compianto Papa Francesco ha usato un’espressione che mi ha colpito sempre e continua a colpirmi profondamente: ‘Siamo tutti sulla stessa barca’. In questo momento storico complesso, ma al tempo stesso ricco di possibilità, credo che il lavoro congiunto, l’opportunità di trovarci, conoscerci, discutere e dialogare insieme rappresentino una straordinaria occasione. È così che possiamo costruire cammini e strade comuni, affinché i nostri popoli, la nostra gente e la Chiesa stessa possano realizzare nel mondo la loro missione specifica”.

Qual è la missione a cui la Chiesa è chiamata oggi e da dove deve trarre ispirazione?

“La missione è quella di essere sale della terra, luce del mondo e frumento di trasformazione, tenendo sempre e imprescindibilmente presente il Vangelo. Il Vangelo non è soltanto la nostra ispirazione originale, ma rappresenta il punto di riferimento, il punto di partenza e, direi, anche il punto di arrivo di ogni nostra azione”.

In questo percorso sinodale emerge con forza la centralità delle relazioni umane, della pace, della famiglia e del lavoro per il bene delle nuove generazioni. Quanto conta questo aspetto per il presente e per il futuro della Chiesa latinoamericana?

“Quando parliamo di relazioni, dobbiamo innanzitutto ricordare che l’essere umano è, per sua natura, un essere essenzialmente relazionale. Tenere presente questo elemento è decisivo anche per comprendere l’identità stessa dell’uomo. È da qui che occorre ripartire per edificare un cammino di pace e di benessere per l’intera società, un percorso che si snoda attraverso il lavoro per toccare la vita delle famiglie e delle giovani generazioni”.

Guardando avanti, quali sono gli obiettivi e i “sogni” che guidano i vostri lavori e la missione del CELAM?

“Pensando al futuro, mi piace molto ricordare le parole di un vescovo, poeta e mistico brasiliano, il quale diceva che quando siamo capaci di sognare lo stesso sogno insieme, quel sogno può diventare realtà tra noi. Credo che in questa espressione sia racchiusa, in modo conciso, la sintesi di ciò che tutti noi stiamo cercando e perseguendo con passione”.