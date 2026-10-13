Scuola italiana, cinque priorità per uscire dalla logica dell’emergenza

L’anno scolastico è avviato da circa due settimane e ogni settembre ci chiediamo se la scuola sia pronta a ripartire. Forse dovremmo porci la domanda opposta: perché continuiamo a pretendere che sia pronta quando non abbiamo ancora risolto i problemi che conosciamo da anni? La scuola italiana è ripartita insieme alle sue contraddizioni. Ci sono gli studenti, le aule, i professori, i libri, i registri elettronici, le circolari. Ma ci sono anche le cattedre da coprire, gli edifici che aspettano interventi, le disuguaglianze territoriali, gli studenti che si perdono lungo il percorso, gli insegnanti che cambiano continuamente e una burocrazia che sembra crescere più rapidamente della capacità di insegnare. La cronaca ci restituisce episodi diversi. Ma, se li si osserva nel loro insieme, raccontano una storia comune: la scuola è diventata il luogo nel quale la società scarica molte delle proprie difficoltà senza darle sempre gli strumenti per affrontarle.

Il paradosso degli insegnanti

Partiamo da una delle contraddizioni più evidenti. Da una parte si dice che l’insegnante è una figura centrale per il futuro del Paese. Dall’altra, il sistema continua a dipendere in maniera strutturale dalla precarietà. Non è soltanto un problema di organizzazione dell’anno scolastico. È un problema educativo. Un ragazzo ha bisogno di trovare nella scuola adulti riconoscibili, competenti e possibilmente stabili. Se il docente cambia dopo poche settimane, se una cattedra viene assegnata in ritardo, se una classe deve ricominciare più volte un percorso didattico, la continuità viene inevitabilmente compromessa. E allora bisogna avere il coraggio di porre una domanda semplice: possiamo davvero parlare di investimento sulla scuola se non siamo ancora riusciti a dare stabilità a chi nella scuola lavora? Il problema non si risolve semplicemente aumentando il numero delle assunzioni. Serve una programmazione seria del personale: sapere quanti insegnanti serviranno, in quali territori e per quali discipline, con anni di anticipo. E serve soprattutto restituire attrattività alla professione. Perché una scuola forte non può fondarsi sulla disponibilità eroica dei suoi insegnanti.

Prima del digitale viene il soffitto.

C’è poi una questione ancora più elementare. Prima di parlare di intelligenza artificiale, tablet, laboratori digitali e scuola del futuro, bisognerebbe essere certi che la scuola del presente abbia edifici sicuri, accessibili e adeguati. Il rapporto di Legambiente del 2026 ha evidenziato che il 31,7% degli edifici scolastici italiani necessitava nel 2025 di interventi urgenti. Nel Mezzogiorno la quota saliva al 45,2%, mentre nelle Isole superava il 54%. Sono numeri che dovrebbero cambiare l’ordine delle nostre priorità. Perché l’innovazione tecnologica è importante, ma non può diventare una scorciatoia narrativa. Una scuola non diventa moderna perché possiede una lavagna digitale. Diventa moderna quando è sicura, inclusiva, accessibile, ben organizzata e capace di mettere studenti e insegnanti nelle condizioni di lavorare bene. La proposta, in questo caso, dovrebbe essere radicalmente semplice: un piano nazionale pluriennale per gli edifici scolastici, con priorità definite sulla base di sicurezza, vulnerabilità, condizioni climatiche, accessibilità ed efficienza energetica. Non finanziamenti occasionali. Non interventi dettati dall’emergenza. Programmazione.

Quando la scuola diventa il pronto soccorso della società

Poi c’è il tema della violenza. Un insegnante aggredito. Un docente minacciato. Un ragazzo vittima di bullismo. Una rissa. Un episodio di cyberbullismo. Sono notizie che periodicamente riempiono le cronache. Il rischio è reagire ogni volta allo stesso modo: trovare un colpevole, invocare maggiore severità e aspettare il prossimo episodio. Ma una scuola non può essere contemporaneamente aula, tribunale, centro di ascolto, servizio sociale, presidio psicologico e famiglia sostitutiva. Questo non significa rinunciare alle regole. Al contrario. Significa riconoscere che la disciplina senza educazione produce soltanto obbedienza temporanea, mentre l’educazione senza regole rischia di diventare impotente. Servono entrambe. Ma servono anche professionisti che oggi molte scuole non hanno in misura sufficiente: psicologi, educatori, pedagogisti, mediatori. Non perché ogni adolescente sia un problema da curare, ma perché esistono situazioni nelle quali il solo insegnante non può essere l’unica risposta.

Il ragazzo che non abbandona, ma si perde

C’è un’altra forma di dispersione della quale si parla meno. È quella dello studente che rimane a scuola, arriva al diploma, ma non raggiunge competenze adeguate. I dati INVALSI sulla cosiddetta dispersione implicita mostrano che una parte degli studenti conclude il percorso scolastico senza aver acquisito livelli sufficienti nelle competenze di base. È una questione enorme. Perché una scuola non può misurare il proprio successo soltanto contando quanti ragazzi arrivano alla fine. La domanda dovrebbe essere: che cosa hanno imparato davvero? Se un ragazzo possiede un diploma ma fatica a comprendere un testo complesso, interpretare un’informazione, argomentare, risolvere un problema o orientarsi autonomamente nel mondo, qualcosa nel sistema non ha funzionato. La soluzione non può essere semplicemente abbassare l’asticella. Dovremmo fare l’opposto: intervenire prima. Individuare le difficoltà alle elementari e alle medie. Rafforzare le competenze fondamentali. Offrire recupero durante l’anno, non soltanto dopo la bocciatura. Coinvolgere le famiglie. Costruire una vera rete territoriale. La dispersione si combatte soprattutto prima che diventi abbandono.

Una scuola sommersa dalla burocrazia

E poi c’è il nemico meno fotogenico: la carta. O meglio, la sua versione digitale. Registri elettronici, piattaforme, moduli, relazioni, progetti, rendicontazioni, riunioni, monitoraggi. La digitalizzazione avrebbe dovuto semplificare il lavoro. In molti casi lo ha soltanto trasformato. Il problema non è che gli insegnanti debbano documentare ciò che fanno. È giusto che una scuola pubblica sia trasparente. Il problema nasce quando documentare diventa più importante che fare. Ogni nuovo adempimento dovrebbe quindi essere sottoposto a una domanda brutale: serve davvero? Se sì, può essere automatizzato? E se può essere automatizzato, perché deve farlo un insegnante? Il tempo sottratto alla burocrazia è tempo che può tornare agli studenti.

E forse dovremmo ascoltare di più gli studenti

Infine ci sono loro. Gli studenti. Troppo spesso compaiono nel dibattito pubblico come numeri: promossi, bocciati, dispersi, valutati, insufficienti. Ma la scuola dovrebbe insegnare anche a partecipare alla società. Questo non significa che ogni protesta studentesca debba essere accolta automaticamente. Significa che gli studenti dovrebbero essere educati a formulare proposte, discutere, assumersi responsabilità e confrontarsi con chi prende decisioni. Una scuola democratica non insegna soltanto la democrazia nei libri di educazione civica. La pratica.

Il vero problema: riformiamo troppo e programmiamo troppo poco

Ed è qui che emerge il problema più profondo. Da anni la scuola viene sottoposta a una successione di riforme, controriforme, decreti, sperimentazioni e interventi. Cambiano le parole d’ordine. Prima le competenze. Poi le conoscenze. Poi il digitale. Poi l’educazione civica. Poi l’orientamento. Poi l’intelligenza artificiale. Nel frattempo, alcuni problemi rimangono. Le cattedre da coprire. Gli edifici da mettere in sicurezza. Le differenze tra Nord e Sud. La dispersione. La difficoltà di valorizzare gli insegnanti. Il rapporto con le famiglie. È possibile che il problema non sia la mancanza di riforme. È la mancanza di continuità. Una scuola ha bisogno di politiche che durino più di una legislatura. Occorre stabilire pochi obiettivi, finanziarli adeguatamente, misurarne i risultati e correggere ciò che non funziona. Sembra poco spettacolare. Ma probabilmente è proprio questo il punto.

Cinque cose da cambiare

Se volessimo tradurre tutto questo in un’agenda concreta, si potrebbe partire da cinque obiettivi.

1. Stabilizzare il corpo docente: Programmare il reclutamento sul lungo periodo e rendere l’insegnamento una professione più attrattiva.

2. Mettere in sicurezza gli edifici: Conoscere lo stato di ogni scuola e stabilire tempi certi per gli interventi prioritari.

3. Creare una rete contro il disagio: Affiancare agli insegnanti figure educative e professionali, soprattutto nei territori più fragili.

4. Combattere la dispersione prima che si manifesti: Intervenire precocemente sulle difficoltà di apprendimento e sulla perdita di motivazione.

5. Restituire tempo alla didattica: Ridurre gli adempimenti burocratici e utilizzare la tecnologia per semplificare davvero il lavoro.

Non serve una scuola più cattiva

Ogni volta che la scuola entra in crisi qualcuno propone di renderla più severa. È comprensibile. Quando un docente viene aggredito, quando un ragazzo non rispetta le regole, quando una classe diventa ingestibile, la richiesta di autorità è naturale. Ma una scuola forte non è necessariamente una scuola più severa. È una scuola nella quale le regole sono chiare, gli adulti sono autorevoli, gli studenti sono responsabilizzati e le istituzioni forniscono agli insegnanti gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro. È una differenza fondamentale. Perché l’autorità non nasce dalla paura della sanzione. Nasce, prima di tutto, dalla credibilità. E la credibilità della scuola si costruisce quando uno studente entra in un edificio sicuro, trova un insegnante preparato che può seguirlo con continuità, sa che esistono regole condivise e scopre che quello che sta imparando ha un significato. Questa dovrebbe essere la vera discussione sulla scuola. Non se la scuola sia diventata troppo permissiva o troppo severa. Non se i ragazzi siano peggiori di quelli di una volta. Non se gli insegnanti siano abbastanza motivati. Ma se il sistema che abbiamo costruito sia ancora capace di svolgere il compito che gli chiediamo. Perché la scuola non è soltanto il luogo dove una generazione impara. È il luogo nel quale una società decide che cosa vuole trasmettere alla generazione successiva e quali opportunità è disposta a garantirle. E questo è un compito troppo importante per essere affrontato soltanto quando arriva la prossima emergenza.