Scoprire Gesù attraverso lo stupore, le domande e le attese del giovane Giovanni. È la prospettiva di La Luce del Mondo, film d’animazione che accompagna il pubblico nel racconto evangelico attraverso il percorso del più giovane degli apostoli. L’incontro con un Messia che parla di amore anziché di conquista diventa una scoperta progressiva: la forza può esprimersi nel servizio e il cambiamento comincia dalle scelte di ciascuno.

Gli autori del film

La regia è firmata da Tom Bancroft e John J. Schafer, mentre Tony Bancroft è responsabile della storia e regista dell’animazione. Tom ha lavorato a classici come La Bella e la Bestia, Il Re Leone e Mulan; Tony è stato co-regista di Mulan. Schafer porta nel progetto anche l’esperienza maturata come produttore senior della serie animata biblica Superbook. Il film è prodotto da The Salvation Poem Foundation e distribuito in Italia da Dominus Production.

Le anteprime e l’uscita nelle sale

L’uscita nazionale è annunciata per il 16, 17 e 18 gennaio 2027. Tre appuntamenti anticipano l’arrivo del film nelle sale: sabato 21 novembre 2026 al Cinema Adriano di Roma, domenica 22 novembre all’UCI Cinemas Bicocca di Milano e sabato 28 novembre al The Space Cinema Novoli di Firenze. Tutte le proiezioni sono in programma alle ore 15.

Il valore educativo del cinema

Il perdono, l’attenzione alle fragilità e la capacità di riconoscere l’umanità dell’altro sono al centro della conversazione con Federica Picchi, fondatrice di Dominus Production. Nell’intervista racconta le ragioni della scelta del film e le opportunità del progetto rivolto alle scuole: un invito a confrontarsi su prevaricazione, responsabilità e solidarietà, ma anche a scoprire nel Vangelo una presenza capace di accompagnare le domande dei più giovani.

L’intervista

Che cosa ti ha colpito di La Luce del Mondo e perché hai scelto di portarlo al pubblico italiano?

“La Luce del Mondo ha una narrativa molto particolare: vuole presentare la bellezza della figura di Gesù ai piccoli, ai ragazzi e agli adolescenti attraverso il punto di vista dell’apostolo Giovanni, il più giovane del gruppo. Vediamo così la storia di Gesù e i suoi miracoli attraverso gli occhi di un ragazzo. È molto bello perché avvicina la figura di Gesù, mantenendone intatta la dimensione divina e rispettando il testo del Vangelo. Per le nozze di Cana, per esempio, sono state rispettate le battute di Gesù e Maria; anche per altri miracoli abbiamo utilizzato il testo evangelico della CEI. La bellezza di questo film d’animazione è proprio avere un contenuto che rispetta la tradizione, narrato in modo più semplice per essere vicino ai ragazzi. Alcuni personaggi sono rappresentati in modo più simpatico, ma l’autorevolezza, la solennità e la bellezza di Gesù rimangono intatte. Mi sono piaciuti molto anche lo stile grafico e il contenuto artistico. Dietro quest’opera ci sono professionisti importanti del cinema d’animazione, che hanno deciso di mettere il proprio talento al servizio di una storia nella quale riconoscono i loro valori di fede. Credo che vada valorizzato anche il coraggio di questa scelta: raggiungere il successo in un’azienda riconosciuta in tutto il mondo e poi decidere di seguire una propria linea editoriale. Non seguo più la parte ordinaria della società, ma quando mi consultano sulle opere da scegliere, il mio indirizzo è stato questo film, per il valore del contenuto, della narrazione e della storia di chi lo ha creato”.

Il giovane Giovanni racconta Gesù attraverso le proprie aspettative e domande. Quali possibilità offre questo punto di vista per avvicinare i ragazzi al Vangelo?

“È un modo per spiegare il Vangelo anche visivamente. Penso ancora a Cana: leggendo quel passo del Vangelo di Giovanni, un giovane potrebbe rimanere un po’ interdetto davanti alle parole di Gesù a Maria e alla risposta di lei, che dice ai servitori di fare quello che lui dirà. Sono espressioni che possono sembrare lontane. Il film completa il racconto con gli sguardi. È di una grande bellezza e forza lo sguardo di Maria verso Gesù: nello scambio tra loro c’è già una risposta, prima ancora che lei si rivolga ai servitori. È un modo per far comprendere l’umanità di quel rapporto così bello. Questa narrazione aiuta i ragazzi a comprendere il Vangelo rispettandone i passi. Non cambia il testo, ma aggiunge una dimensione visiva che permette di cogliere meglio i gesti e le relazioni”.

Qual è la sfida di raccontare Gesù attraverso il cinema d’animazione, mantenendo la profondità del messaggio e rendendolo accessibile anche a chi conosce poco i Vangeli?

“È una sfida molto bella, perché si vuole arrivare a tutti. Stiamo proponendo anche proiezioni mattutine con le scuole, con l’obiettivo di presentare questa storia come la più importante dell’umanità. Attraverso una narrazione semplice ma efficace, il film presenta la figura storica di Gesù e rende tangibile anche la dimensione soprannaturale. Mostra i miracoli e la potenza di Cristo, ma insieme il suo amore per l’uomo, il suo esserci e il suo venire incontro ai piccoli. Credo che questo sia un valore importante del progetto: permettere ai ragazzi di avvicinarsi a contenuti profondi attraverso un linguaggio che possono comprendere e sentire vicino”.

Il progetto con le scuole propone riflessioni anche su bullismo, esclusione e gestione dei conflitti. Come può aiutare i ragazzi a comprendere il valore del perdono e a contrastare le prevaricazioni?

“Il film ha passaggi molto belli. Penso al miracolo del servo del centurione, quando gli apostoli, che rappresentano un po’ tutti noi, chiedono a Gesù perché abbia aiutato qualcuno che considerano un nemico. I romani, in quel momento, occupavano il territorio e venivano percepiti come nemici. La storia si svolge in un periodo segnato da fragilità e prevaricazioni: c’erano la schiavitù, l’occupazione romana, le tasse pagate agli stranieri. In questo contesto emerge il messaggio di Cristo, fatto di misericordia, attenzione verso l’altro e umanità. È un messaggio molto educativo per i nostri ragazzi. Spesso guardiamo soltanto noi stessi, senza riuscire a immedesimarci nell’altro. Il film insegna invece che possiamo avere posizioni ed esperienze differenti, ma dobbiamo sempre voler riconoscere l’umanità di chi abbiamo davanti. La violenza nasce spesso quando disumanizziamo l’altro, quando non lo riconosciamo più come una persona. Il film invita a entrare in sintonia, a capire che dietro ciascuno possono esserci un dramma o una situazione difficile. Questo ascolto e questa attenzione dobbiamo imparare a offrirli”.

Il Gesù che Giovanni incontra mette in discussione la sua idea di un Messia liberatore attraverso la forza. Quali domande può suscitare nei giovani una proposta di cambiamento che parte dal cuore e dalle scelte personali?

“Vediamo una trasformazione in Giovanni e negli altri apostoli: cambia la loro idea di forza. Questo si collega anche al tema del bullismo. Gesù non è il re che viene a sottomettere gli altri o a imporre il proprio regno, ma colui che attrae attraverso gli insegnamenti dell’amore. Sono insegnamenti che ci allenano, che coinvolgono il nostro io e le nostre emozioni. Il regno di Dio si afferma attraverso la trasformazione del cuore di ciascuno. Chiede di non fare all’altro quello che non vorremmo fosse fatto a noi, di amare la vita come dono e Dio sopra ogni cosa. Credo sia molto importante per i ragazzi di oggi, ai quali arriva spesso un messaggio di prevaricazione: la felicità viene associata ai beni materiali o alla possibilità di imporre la propria volontà. Il film propone la gioia del condividere e del servire. Essere grandi significa mettersi al servizio dell’altro, e questa prospettiva permette di costruire basi più solide. Penso a Gesù che lava i piedi agli apostoli e a chi gli fa osservare che quella è una mansione da servo. Proprio attraverso quel gesto insegna il valore del servizio. Lo vedo anche nelle politiche giovanili: insegnare ai ragazzi a fare volontariato è una delle formazioni più grandi che possano ricevere. L’aiuto all’altro è il momento più alto del nostro essere parte della società”.

Che cosa ti piacerebbe che accadesse dopo la proiezione, nel dialogo tra ragazzi, insegnanti e famiglie? Che cosa speri che gli spettatori portino con sé uscendo dalla sala?

“Mi piacerebbe che capissero che Gesù è vivo, che è presente anche oggi. I giovani affrontano tante fragilità e una realtà che, per alcuni aspetti, sento più difficile di quella che ho vissuto io. Avevamo rapporti più veri con i genitori e con gli amici; oggi, con il digitale, tutto diventa più veloce ed effimero. Desidererei che questi ragazzi potessero avere una sicurezza, una voce, una mano, un amico che non li abbandonerà mai. Vorrei che capissero che Gesù Cristo è vivo in mezzo a noi e che la sua presenza c’è anche quando sbagliamo. Possiamo essere bravi o meno bravi, simpatici o antipatici: lui c’è. Dobbiamo cercarlo e chiedere il suo aiuto. Credo sia un messaggio bellissimo per i giovani di oggi, che purtroppo hanno sempre meno punti fermi”.

Come organizzare una proiezione per le scuole o nella propria città

Le scuole interessate possono richiedere una proiezione mattutina al cinema dall’8 al 25 gennaio 2027, compilando il modulo “Progetto scuola” sul sito www.lucedelmondofilm.it. Occorre indicare l’istituto, il docente referente, il numero di partecipanti, la data e il cinema prescelti, scegliendo tra le sale partner oppure proponendone una. Per l’organizzazione è possibile scrivere a scuole@dominusproduction.com. Anche famiglie, associazioni e parrocchie possono segnalare l’interesse a una proiezione nella propria città attraverso il modulo contatti, indicando località e recapiti. Per informazioni è disponibile il numero 055 0468068, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18.