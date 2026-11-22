Una Capitale a due velocità, dove indicatori economici e occupazionali in crescita convivono con l’aumento delle disuguaglianze, l’emergenza abitativa e un 13,5% di lavoratori dipendenti sotto la soglia di povertà. È il ritratto di Roma tracciato dal Rapporto Caritas 2026 “Ricomporre la speranza”. A Interris.it, il direttore della Caritas diocesana Giustino Trincia analizza le nuove fragilità — dal difficile accesso alle cure per la salute mentale al “disagio di ritorno” dei migranti — lanciando un appello a ricostruire le relazioni sociali e valorizzare la rete di solidarietà delle parrocchie.

L’intervista

Direttore Trincia, quale fotografia della Capitale emerge da questa nuova edizione del Rapporto Caritas?

“Il documento ci restituisce anzitutto una conferma: l’ambivalenza di Roma. Da un lato abbiamo una città che cresce sotto molti aspetti e che presenta indicatori migliori rispetto alla media nazionale sul piano macroeconomico, dell’occupazione e persino nella percentuale complessiva di famiglie in deprivazione. Dall’altro lato, però, aumentano al suo interno le disuguaglianze e la polarizzazione sociale: ci sono sempre più persone e nuclei familiari in grave difficoltà. Viviamo dentro profonde contraddizioni”.

Quali sono le emergenze sociali che incidono maggiormente sulla vita dei romani oggi?

“Al primo posto c’è la grande povertà abitativa, una piaga che tocchiamo ormai con mano in tutti i suoi paradossi. A questo si aggiunge la crisi nell’accesso alle cure sanitarie — nel rapporto evidenziamo in particolare la difficoltà ad accedere alle cure per la salute mentale — e la questione lavorativa. Abbiamo sempre più working poor, ovvero lavoratori con un impiego magari regolare, ma precario o talmente sottopagato da non garantire una vita dignitosa: il 13,5% dei lavoratori dipendenti percepisce un reddito al di sotto della soglia di povertà”.

Nel Rapporto segnalate anche un fenomeno specifico legato ai cittadini stranieri, quello del «disagio di ritorno». Di cosa si tratta?

“È un campanello d’allarme molto chiaro: molti migranti che avevamo già seguito e accompagnato negli anni 2019 e 2020 stanno tornando oggi a bussare alle porte della Caritas e delle parrocchie romane per chiedere aiuto. Le ragioni sono legate alla precarietà lavorativa, alla mancanza di un accompagnamento adeguato e, ancora una volta, all’emergenza casa, tanto che tra i fratelli migranti è fortissimo il fenomeno della coabitazione forzata tra più nuclei familiari”.

Nonostante questo quadro complesso, avete scelto un titolo che guarda al futuro: “Ricomporre la speranza”. Qual è il significato di questo invito?

“La speranza non è soltanto una virtù cristiana, ma un messaggio universale che si traduce in un mandato reciproco: ricreare, rafforzare e ricostruire le relazioni tra le persone, promuovere i diritti dei più fragili e contrastare le disuguaglianze. È un appello a testimoniare la carità, promuovere la giustizia e vivere la solidarietà. Roma è una città straordinaria, piena di contraddizioni ma anche di enormi risorse: ci sono tante persone che svolgono bene il proprio compito e tantissime opere di solidarietà. Il nostro compito, insieme alle istituzioni pubbliche e alle forze economiche e sociali, è proprio quello di ricomporre questo mosaico”.

In questo percorso di ricomposizione, che ruolo possono giocare le parrocchie sul territorio?

“Un ruolo fondamentale. Nelle parrocchie c’è una grande ricchezza di testimonianza della carità, che si esprime anche attraverso iniziative concrete e attualissime. Penso, ad esempio, ai doposcuola promossi di recente dalla Diocesi di Roma in molte comunità parrocchiali: sono una forma di carità preziosa e purtroppo sempre più necessaria, perché oggi moltissimi bambini e ragazzi non hanno nemmeno le condizioni minime per poter studiare serenamente a casa propria”.