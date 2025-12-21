Rinascere a Nairobi: la forza di Amini Home

Nelle periferie di Nairobi, dove la vita di strada è spesso l’unica prospettiva per molte donne e ragazze, il progetto “Amini” della Comunità Papa Giovanni XXIII rappresenta un presidio di sicurezza e rinascita. All’interno della Amini Home (in swahili significa “crederci“), accoglienza, formazione e supporto psicologico si intrecciano per offrire un’alternativa concreta allo sfruttamento e alla marginalità.

Il sostegno della Regione Marche

Il progetto Amini è sostenuto anche dalla Regione Marche, che ne ha riconosciuto il valore sociale e l’impatto concreto sulla vita delle donne accolte. Il contributo regionale permette alla Comunità Papa Giovanni XXIII di rafforzare le attività di supporto psicosociale, formazione professionale e reinserimento, garantendo continuità agli interventi nelle periferie di Nairobi e ampliando le opportunità offerte alle beneficiarie.

Come è nato il progetto Amini

“Durante il periodo post-Covid, i volontari hanno incontrato sempre più donne e ragazze costrette a prostituirsi per sopravvivere, dopo che le politiche locali avevano vietato i piccoli lavori informali svolti in strada. Molte di loro erano giovanissime, spesso madri, e vivevano in condizioni di forte vulnerabilità, in contesti familiari instabili, segnati da violenza, povertà materiale e culturale – spiega a Interris.it Elisa Paradisi, dell’ufficio progetti della Comunità Papa Giovanni XXIII -. Da questo confronto diretto nasce l’idea di creare uno spazio sicuro: un primo punto di supporto nel quartiere, con assistenti sociali e una psicologa. Le donne vengono invitate a recarsi lì, trovando ascolto e un luogo protetto. Col tempo, il progetto si è ampliato fino a includere percorsi di reintegrazione sociale, sostegno psicologico e sanitario, formazione di base e professionale (sartoria, artigianato, cucina, servizi), con l’obiettivo di favorire l’autonomia personale ed economica“.

“Crederci” per riprendere in mano il proprio futuro

“Il progetto opera in uno dei quartieri più difficili di Nairobi, Githurai 44 e 45, segnato da forte marginalità, abuso di sostanze e presenza di minori che vivono in strada – spiega Elisa Paradisi -. Nonostante la complessità del contesto, le donne accolgono con grande desiderio ogni possibilità di cambiamento: oltre al bisogno materiale, emerge il bisogno profondo di emancipazione, di recupero della propria dignità e consapevolezza dei propri diritti. Momenti come la cerimonia di ‘graduation’, a cui presenzierò anche io perché in quei giorni sarò in Kenya, rappresentano per loro un vero riscatto e la possibilità di riprendere in mano la propria vita e il proprio futuro”.

L’intervista a Elisa Lupi, volontaria ad Amini home

Elisa uali cambiamenti hai visto nelle donne accolte alla Amini home?

“Il cambiamento più grande è che prendono coscienza della propria vita. All’inizio questo le fa stare male, poi iniziano a capire chi sono davvero. Tornano a far parte della comunità, a condividere, ad aiutarsi tra loro e a riconoscere i problemi delle altre. Il cambiamento più bello è vederle rifiorire: con i figli, nel lavoro, nella vita quotidiana. Acquisiscono capacità che permette loro di poter svolgere un lavoro dignitoso, senza essere costrette a vendere il loro corpo per potersi mantenere. Ci vedono come una famiglia, condividiamo, parliamo e per loro ci siamo sempre”.

Quali sono le principali difficoltà che incontrate come equipe?

“Le principali difficoltà che incontriamo come équipe riguardano soprattutto il non perdere la speranza nei momenti più complessi, in particolare quando le persone che accogliamo ricadono nella droga o nell’alcol, oppure quando intraprendono relazioni che le allontanano dal percorso. In questi casi diventa più difficile rimanere uniti come team ed essere sempre e comunque accoglienti, con uno sguardo misericordioso capace di accoglierle anche quando tornano dopo l’ennesima ricaduta. Un’altra difficoltà importante è il momento del ritorno: spesso è più faticoso del primo ingresso. A volte è complesso spiegare le proposte che offriamo, perché le aspettative sono molto alte, mentre noi possiamo offrire semplicemente ciò che siamo, non di più e non di meno. Infine, una sfida significativa è il lavoro interno all’équipe, nel far crescere una cultura del non giudizio, aiutando tutti a comprendere che non c’è nulla di ‘sporco’ nelle storie che incontriamo e che molte situazioni non sono frutto di una scelta. Abbiamo investito molto nella formazione, e oggi siamo un team più consapevole, più unito e capace di sostenersi reciprocamente”.

C’è un momento che hai vissuto che ti ha toccata profondamente e che porterai sempre con te?

“Sì, c’è un momento che mi ha toccata profondamente e che porterò sempre con me. È legato a una ragazza, Jane. Una sera tornò ubriaca e, durante la cena, mi chiese di leggere il Vangelo del figlio prodigo. Mentre lo leggevo, lei si mise in ginocchio e iniziò una preghiera intensa, gridando di aver peccato e di non essere capace di farsi aiutare. Fu un momento fortissimo, che non dimenticherò mai. In quell’istante ho sentito un incontro quotidiano con Gesù, una gioia profonda e la possibilità di vedere i suoi occhi nelle loro vite. Al di là dei risultati o dei ‘successi’, ciò che resta è questo: qualcosa di palpabile che ti cambia il cuore. Ho rivisto Jane dopo circa due mesi e l’abbraccio che mi ha dato sono stati impagabili. È uno di quei momenti che ti accompagnano per sempre”.

In che modo questo progetto ha cambiato te come persona o il tuo modo di guardare alla fragilità e alla speranza?

“Questo progetto mi ha cambiato profondamente, prima di tutto come persona. L’incontro con il Vangelo vissuto nella strada mi ha spinto a stare con gli ultimi, riconoscendoli come i primi, e a camminare con loro ogni giorno. Ha trasformato il mio modo di guardare alla fragilità: non più come qualcosa da aggiustare o da temere, ma come uno spazio sacro in cui siamo tutti uguali, con lo stesso valore e la stessa dignità. Condividere pasti, tempo e vita in uno spazio sicuro e alla pari mi ha insegnato che la speranza nasce da gesti semplici e da relazioni vere. Ho sentito un grido forte nel cuore, una chiamata a cui non posso non rispondere: il grido della loro voglia di dignità, di libertà, di un mondo nuovo e di una possibilità diversa. Questo ha cambiato anche le mie scelte concrete, fino a lasciare il lavoro, perché sentivo che la mia vita doveva andare in quella direzione. Oggi guardo la speranza come qualcosa che si costruisce insieme, camminando fianco a fianco. Stare con loro mi sta insegnando ad amare, mi fa capire che non sono nessuno da solo, ma che nella condivisione nasce una gioia profonda. Questo è il regalo più grande che sto ricevendo e ciò che continua a trasformare il mio sguardo sulla vita”.

Qual è la cosa che più ti sorprende quando vedi una di queste giovani donne iniziare a credere di nuovo in sé stessa?

“La cosa che mi sorprende di più è vedere che non mollano mai: scoprire che non esiste un pozzo così profondo da cui non ci si possa rialzare. Mi colpisce il fatto che, qualunque sia la storia o la ferita, quando incontrano un volto d’amore e sentono di avere qualcuno per loro, una famiglia, i loro occhi cambiano. È la prova che l’amore guarisce tutto, anche le ferite e i traumi più terribili, e che c’è sempre una possibilità di rinascere”.