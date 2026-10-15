Rileggere la storia nell’ottica della pace: testimonianza dall’Arabia

Testimonianza di pace da una minoranza in terra d’Islam. La fondazione pontificia Acs (Aiuto alla Chiesa che Soffre) documenta come la presenza cristiana in Arabia Saudita rappresenti una delle realtà religiose più controllate e silenziose al mondo. Nel Paese vige, infatti, la totale assenza di libertà religiosa pubblica. Si tratta di una forma di discriminazione e persecuzione sistematica. Sul suolo saudita non sono presenti chiese ufficiali. Non è permessa la costruzione di edifici religiosi non islamici né l’esposizione pubblica di simboli cristiani (come croci o bibbie). A duemila anni dalle origini del cristianesimo quella araba si configura come una “Chiesa delle catacombe“. La pratica della fede avviene esclusivamente all’interno di case private o complessi residenziali protetti. Ossia i compound dei lavoratori stranieri. Ciò in modo del tutto clandestino e a porte chiuse. Per i cittadini sauditi l’apostasia (l’abbandono dell’Islam) è teoricamente punibile con la pena di morte. I pochissimi convertiti locali vivono la fede in un segreto assoluto anche per via del forte rischio di delitti d’onore familiari. La quasi totalità dei cristiani nel Paese (circa 1,5 milioni di persone) è composta da lavoratori immigrati, soprattutto filippini e indiani. Dal punto di vista ecclesiastico il territorio fa parte del Vicariato apostolico dell’Arabia settentrionale (la cui sede ufficiale è nel vicino Bahrein). In territorio saudita non possono operare sacerdoti in modo palese. Per partecipare liberamente alla Messa o ricevere i sacramenti, molti fedeli si spostano temporaneamente oltre il confine con il Bahrein. Le riforme degli ultimi anni legate al programma Vision 2030 hanno ridotto i raid della polizia religiosa (Mutaween) contro le riunioni private. E hanno introdotto una parziale tolleranza di fatto. Le autorità, però, continuano a non riconoscere ufficialmente le comunità cristiane. La sorveglianza resta costante e la libertà di culto pubblico rimane completamente negata.

Ferite alla pace

Dalle ferite delle guerre che hanno devastato la Lorena alla ricerca di una strada per la riconciliazione in Ucraina, in Terra Santa e nel Golfo. La visita di Leone XIV a Metz ha assunto per il vescovo Aldo Berardi, vicario Apostolico dell’Arabia del Nord, un significato che va ben oltre il legame con la sua terra d’origine. Originario di Ars-sur-Moselle, a pochi chilometri da Metz, il presule ha vissuto l’incontro con il Papa come un’occasione per rileggere la storia delle proprie comunità e, insieme, le ferite dei popoli che oggi accompagna. Racconta all’agenzia missionaria vaticana Fides: “Ho vissuto con grande emozione e trasporto questo evento insieme a tutti gli altri vescovi presenti, anche stranieri”. Monsignor Berardi ha partecipato agli incontri dedicati all’Europa e al dialogo interreligioso promossi da Leone XIV nel ricordo di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell’Ue. “Durante la Messa ero seduto vicino a Ihor Rantsya, vescovo degli Ucraini cattolici di rito bizantino, da poco eparca di San Vladimir il Grande di Parigi- aggiunge-. Per noi che viviamo la guerra in casa è risuonata molto forte la chiamata alla pace e alla riconciliazione di Leone XIV”. È proprio la storia di Metz e della Lorena, terra segnata da guerre, deportazioni e divisioni, ad aver offerto al vescovo Berardi una chiave di lettura per guardare ai conflitti contemporanei. “La distruzione di interi villaggi causata dalle tre guerre ha reso più difficile e faticosa la riconciliazione alla quale, nonostante tutto, si è arrivati con i padri fondatori dell’Europa“, prosegue il presule, Per questo, con il vescovo Ihor Rantsya, “ci siamo posti una domanda: sarebbe possibile intraprendere questo stesso cammino di riconciliazione anche in Medio Oriente o in Ucraina?”.

Ruolo Ue

Il percorso europeo, rievoca il vicario apostolico, è stato tutt’altro che semplice. “La storia di queste terre racconta di ferite profonde, di ragazzi forzatamente arruolati e costretti a combattere contro i loro stessi fratelli francesi, di espulsioni e deportazioni- ricorda monsignor Berardi-. Ancora oggi si percepiscono alcune tensioni”. La riconciliazione franco-tedesca non è stata un processo immediato. “In passato era difficile perdonare e poi riconciliarsi. Anche se ci sono stati momenti simbolici di riconciliazione franco-tedesca, per la popolazione locale è stata una grande fatica”, dice il presule. Il Magistero di Jorge Mario Bergoglio è “fortissimo e di grande aiuto per noi che viviamo nelle zone di conflitto. Ci offre una speranza di riconciliazione, possibile con buona volontà, con il perdono e con la giustizia”. Affrontando anche questioni concrete come “quelle relative alle terre, alle proprietà, alla presenza delle comunità e all’uguaglianza tra le persone”. Un messaggio che, secondo il presule, potrà essere ripreso nelle comunità cristiane del Golfo, dell’Ucraina e della Terra Santa. Una riflessione sulla “possibilità di un cammino verso la riconciliazione: sarà un cammino lungo, ma certamente importante”.

No war

Il tema della guerra non è per monsignor Berardi una riflessione astratta. Anche Ars-sur-Moselle porta ancora i segni dei conflitti del passato. “Tutte le situazioni di guerra e di conflitto mi toccano profondamente – puntualizza a Fides il il vescovo-. Anche la mia chiesa di Saint-Martin è stata bombardata e poi ricostruita. Il villaggio è stato distrutto per l’80%. Per me è quindi un tema particolarmente sensibile”. È anche per questo che, quando nel Golfo è iniziata l’attuale guerra, il vicario apostolico ha cercato di rassicurare i fedeli spiegando loro la natura diversa del conflitto. Non è una “guerra classica”, nel senso che non arrivano gli aerei a bombardare tutto. È “una guerra particolare, con obiettivi precisi, una guerra economica e di pressione. Purtroppo è accaduto che i detriti dei droni abbattuti siano caduti sulle abitazioni, provocando anche dei feriti”, evidenzia il presule. Ma le conseguenze sulla popolazione sono pesanti. “Molti hanno perso il lavoro, tanti sono andati via, le merci non arrivano più, il materiale non arriva e le fabbriche chiudono. Ci manteniamo con ciò che arriva via terra dall’Arabia Saudita, il cui ponte fortunatamente non è stato bombardato. L’economia è in difficoltà e non si possono esportare né petrolio né gas”, conclude il vicario apostolico di Arabia del nord.