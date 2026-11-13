Red Week 2026, una luce sui cristiani perseguitati e sulle crisi dimenticate

Illuminare di rosso chiese e monumenti per dare voce a chi viene perseguitato a causa della propria fede. Dal 15 al 22 novembre torna la Red Week 2026, l’iniziativa internazionale promossa dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) per richiamare l’attenzione sulle violazioni della libertà religiosa e sulle sofferenze di comunità spesso lontane dai riflettori.

Voci dimenticate

In Italia, la sensibilizzazione passerà anche attraverso “Voci dimenticate”, due serate di musica e testimonianze: il 16 novembre nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano e il 21 novembre nella Basilica di San Saba a Roma, entrambe alle 20.30. A raccontare il dramma della persecuzione sarà una giovane sopravvissuta alla violenza di Boko Haram, accompagnata da don Joseph Fidelis Bature, direttore del Trauma Center di Maiduguri. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito previa prenotazione, offriranno anche l’occasione di sostenere un progetto nella diocesi nigeriana di Minna, destinato ad accompagnare 200 sopravvissuti alla violenza verso il recupero psicologico, il reinserimento nella comunità e l’autonomia economica.

Non solo numeri, ma vite vere

Dietro le cifre delle persecuzioni ci sono persone, famiglie e comunità che chiedono protezione e possibilità di futuro. Secondo ACS, 413 milioni di cristiani vivono in Paesi in cui la libertà religiosa è gravemente violata. Aiuto alla Chiesa che Soffre Delle forme più visibili e di quelle più nascoste dell’oppressione, delle ferite lasciate dalla violenza e dell’aiuto necessario per ricominciare, Interris.it ha parlato con il dottor Alessandro Tubani, direttore esecutivo di ACS.

L’intervista

Dottor Tubani, la Red Week torna a illuminare di rosso chiese e monumenti. Quale messaggio volete trasmettere?

“Il primo messaggio è che, se occorre organizzare un’iniziativa per richiamare l’attenzione sulle crisi che coinvolgono le comunità cristiane e locali, è perché di queste crisi non si parla abbastanza. Notiamo un’attenzione mediatica riservata ad alcune emergenze umanitarie che non è sempre proporzionata alla loro gravità e al numero delle persone coinvolte. All’attenzione doverosa per alcune aree mediorientali non si accompagna un interesse altrettanto serio e continuativo per le tragedie che riguardano, per esempio, le comunità del Sudan, della Nigeria e della Repubblica Democratica del Congo. Non si tratta di stabilire una graduatoria della sofferenza, ma di affermare un criterio di coerenza: la dignità delle vittime e il loro diritto alla protezione non possono dipendere dalla nazionalità o dall’identità dei responsabili. La Red Week vuole prestare la voce alle comunità che non riescono a trovare spazio nel circuito mediatico”.

Quali episodi aiutano a comprendere concretamente che cosa significa essere perseguitati per la propria fede?

“In Cina un sacerdote è stato arrestato e detenuto per 18 mesi per aver distribuito libri religiosi al di fuori delle comunità di fede. Apparteneva alla Chiesa riconosciuta dallo Stato, ma neppure questo lo ha tutelato. Nello Stato indiano di Odisha, nel febbraio 2026, una famiglia voleva dare sepoltura al figlio adolescente in un cimitero pubblico. L’opposizione degli indù del circondario ha richiesto l’intervento della polizia. Il ragazzo è stato sepolto nella proprietà privata della famiglia, dopo mezzanotte e alla presenza degli agenti, senza poter beneficiare delle esequie cristiane. In Nicaragua, nel 2024, il presidente della Conferenza episcopale, monsignor Herrera Gutierrez, si è lamentato del frastuono di eventi organizzati dalle autorità civili durante le Messe domenicali. Per tutta risposta è stato espulso dal Paese. Non sono episodi da considerare isolatamente: 413 milioni di cristiani vivono in nazioni in cui la libertà religiosa è gravemente violata e, di questi, 220 milioni sono direttamente esposti a fattori di persecuzione”.

Durante le serate “Voci dimenticate” interverrà una giovane sopravvissuta alla violenza di Boko Haram. Perché avete scelto di far ascoltare direttamente la sua testimonianza?

“Per due motivi. La sofferenza delle comunità cristiane, ma anche di quelle non cristiane colpite dagli estremisti, compare raramente nei titoli. Era quindi doveroso accendere un riflettore su queste persone. La vicenda di questa giovane, inoltre, è una storia di speranza e resilienza. Dopo essere stata vittima di Boko Haram, è stata accolta, insieme ad altre donne, nel Trauma Center di Maiduguri, sostenuto dai benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Qui sacerdoti e laici specializzati nella cura dei traumi le hanno accompagnate nella cura delle ferite e nel ritorno alla vita quotidiana, anche attraverso il reinserimento lavorativo. È una testimonianza che denuncia violenze poco considerate dai media e, di conseguenza, poco presenti nelle agende politiche. Ma dimostra anche che intervenire serve: aiutando queste persone, possiamo permettere loro di riprendere in mano la propria vita”.

Quali ferite lascia la persecuzione nelle persone e nelle comunità?

“La persecuzione si concretizza in crimini d’odio, aggressioni fisiche, minacce e tentativi di mettere a tacere o costringere allo spostamento intere comunità religiose. Incide sui corpi, ma anche sullo spirito e sulla psicologia delle persone. Le conseguenze delle aggressioni fisiche sono più facili da identificare. Meno visibili sono quelle forme di oppressione che agiscono come una cappa di piombo e riducono a zero la libertà delle comunità, a cominciare dalla possibilità di manifestare e vivere pubblicamente la propria fede. Possono esserci effetti gravi e duraturi anche senza attacchi armati o ferite visibili”.

Quali conseguenze subiscono, in particolare, bambini e adolescenti?

“Vivere in un contesto in cui la propria libertà è azzerata incide profondamente soprattutto sulle persone più vulnerabili. Bambini e adolescenti si stanno formando: per loro è particolarmente difficile affrontare questi fenomeni e, nello stesso tempo, crescere per diventare persone attivamente coinvolte nella vita sociale. L’impatto, quindi, riguarda sia il presente sia il loro futuro”.

Quanto contano le donazioni per aiutare le vittime a ricostruire la propria vita?

“L’aiuto proveniente da nazioni economicamente più fortunate, come l’Italia, è fondamentale. Senza questo sostegno molte persone non potrebbero riprendere in mano la propria vita e non potrebbero essere accompagnate da strutture che, senza risorse finanziarie adeguate, non riuscirebbero a nascere o a mantenersi. Occorre però sottolineare che l’aiuto di ACS alle comunità perseguitate, discriminate o afflitte da povertà estrema non ha mai un approccio assistenzialistico. L’obiettivo è permettere alle persone di tornare progressivamente a gestire la propria vita”.

Perché al sostegno psicologico affiancate il recupero dell’autonomia economica?

“Il percorso di uscita da una crisi deve condurre a un’autonomia reale che tuteli la dignità della persona, pur nelle difficoltà che caratterizzano questi territori. Vogliamo che le persone possano avere un lavoro, tutele sanitarie e accesso all’istruzione. A questo si aggiunge la libertà di vivere pubblicamente la propria fede senza subire reazioni negative. Il nostro impegno riguarda quindi sia la formazione dei sacerdoti sia l’accompagnamento dei laici verso una vita umanamente dignitosa”.

Che cosa possono fare cittadini, parrocchie e istituzioni perché l’attenzione continui anche dopo la Red Week?

“Tutte le realtà della società possono dare un contributo prezioso: le comunità ecclesiali, le organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani, le istituzioni, il terzo settore e le imprese sensibili a questi temi. Prima di tutto bisogna parlarne, perché senza informazioni è difficile che qualcuno decida di intervenire. Ogni organo di informazione che dà spazio a queste comunità offre loro un servizio prezioso. ACS raccoglie le testimonianze e i dati dalle fonti sul campo e li diffonde attraverso i propri rapporti. Lo scopo ultimo, però, è mobilitare chi desidera offrire un aiuto concreto ai cristiani coinvolti in queste crisi”.

Quali sono i principali responsabili delle persecuzioni?

“Tra i responsabili vi sono regimi animati da un’ideologia di matrice social-comunista, nelle sue forme contemporanee, e gruppi estremisti islamici, comprese le formazioni jihadiste armate. C’è poi il nazionalismo etnoreligioso, in particolare l’Hindutva in India, che opprime le minoranze attraverso l’ostilità sociale e le cosiddette leggi anticonversione. Un’altra grande categoria è la criminalità organizzata che, soprattutto in America Latina, prende di mira i responsabili delle Chiese che si oppongono ai suoi disegni criminosi”.

Dottor Tubani, quali ostacoli alla libertà religiosa ritiene necessario evidenziare anche in Occidente?

“Le condizioni delle comunità nelle aree extraoccidentali non rappresentano l’unico motivo di preoccupazione. Anche in Occidente esistono forme insidiose di ostacolo alla diffusione della fede: il relativismo e il secolarismo tendono a marginalizzare il fenomeno religioso, in particolare il cristianesimo. Queste dinamiche possono avere conseguenze concrete sulla vita delle persone. Penso, per esempio, alle limitazioni dell’obiezione di coscienza rispetto a pratiche come l’aborto o l’eutanasia, che possono avere ricadute anche nella sfera lavorativa. Quando parliamo di libertà religiosa dobbiamo certamente concentrarci sui territori in cui le comunità cristiane sono attaccate fisicamente, senza però dimenticare i problemi che si manifestano nelle nostre società: meno evidenti, ma insidiosi”.