Quando Papa Francesco chiese perdono alle donne vittime della tratta

Il 12 agosto 2016 Papa Francesco compì uno dei gesti più intensi e meno celebrati del suo pontificato. Senza grandi cerimonie e lontano dai riflettori, raggiunse una casa della Comunità Papa Giovanni XXIII , fondata dal Servo di Dio don Oreste Benzi, per incontrare venti giovani donne sottratte alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione. Era uno dei “Venerdì della Misericordia“, le visite a sorpresa con cui il Pontefice volle tradurre in gesti concreti il Giubileo Straordinario della Misericordia. Non fu una visita istituzionale, ma un incontro fatto di ascolto, lacrime, silenzi e parole che ancora oggi restano tra le più forti mai pronunciate da un Papa sul dramma della tratta degli esseri umani.

Il 30 luglio, una giornata per dare voce alle vittime

Ricordare la visita di Papa Francesco alle donne accolte dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, che si celebra ogni anno il 30 luglio su iniziativa delle Nazioni Unite, significa restituire un volto a una tragedia che troppo spesso viene raccontata soltanto attraverso statistiche e rapporti. Dietro ogni numero ci sono persone che hanno conosciuto la violenza, la paura, la privazione della libertà e ferite profonde che difficilmente possiamo immaginare. L’incontro voluto da Papa Francesco dieci anni fa ci ricorda che la tratta non è un fenomeno astratto, ma una realtà che porta il nome e la storia di donne, uomini e bambini la cui dignità è stata calpestata. È proprio questo il senso della Giornata mondiale: non limitarsi a denunciare un crimine, ma riconoscere nelle vittime delle persone da ascoltare, proteggere e accompagnare verso una nuova speranza.

Un incontro nel segno della misericordia

Le giovani donne accolte dalla Comunità Papa Giovanni XXIII provenivano da diversi Paesi. Molte erano state ingannate con la promessa di un lavoro dignitoso in Europa, altre erano state vendute, sequestrate o costrette alla prostituzione attraverso violenze fisiche, psicologiche e ricatti economici. Dietro ciascuna di loro c’era una storia di sofferenza, ma anche un percorso di rinascita reso possibile dall’accoglienza della comunità fondata da don Oreste Benzi. Papa Francesco volle sedersi accanto a loro, ascoltare personalmente le loro testimonianze e condividere il dolore che avevano attraversato. Si lasciò coinvolgere dalle loro vicende, trasformando quell’incontro in una delle immagini più autentiche del suo ministero.

Le parole che fecero il giro del mondo

Al termine dell’incontro il Pontefice pronunciò una richiesta di perdono destinata a entrare nella storia del suo pontificato: “Oggi vi chiedo perdono per tutti i cristiani, i cattolici, che hanno abusato di voi. Vi chiedo perdono perché non ho pregato abbastanza per voi, per questa schiavitù”. Non era un semplice gesto simbolico. Francesco riconobbe che la responsabilità della tratta non appartiene soltanto alle organizzazioni criminali, ma coinvolge anche una società che troppo spesso sceglie l’indifferenza o alimenta, direttamente o indirettamente, il mercato dello sfruttamento. Il Papa non domandò alle vittime di dimenticare il passato, ma fu la Chiesa stessa a chinarsi davanti al loro dolore chiedendo perdono per i peccati commessi dai propri figli.

“Ogni cliente è un criminale”

Durante quell’incontro Francesco tornò con forza su un tema che aveva già affrontato in altre occasioni: la domanda di prostituzione. Per il Pontefice la tratta non può essere combattuta senza mettere in discussione chi alimenta il mercato dello sfruttamento. Dietro ogni donna costretta sulla strada esiste infatti una rete criminale che prospera perché esiste una domanda. Più volte nel corso del suo pontificato Papa Francesco ha definito la tratta una “piaga vergognosa” e ha ricordato che acquistare prestazioni sessuali da una persona sfruttata significa rendersi complici di un sistema di violenza. Celebre è anche la sua affermazione secondo cui “ogni cliente è un criminale”, perché alimenta un mercato fondato sulla sopraffazione e sulla negazione della dignità della persona.

L’intuizione profetica di don Oreste Benzi

Quella visita rappresentò anche un riconoscimento dell’opera iniziata molti anni prima da don Oreste Benzi. Quando negli anni Ottanta il sacerdote riminese iniziò a percorrere le strade italiane per incontrare le donne costrette alla prostituzione, il fenomeno era spesso ignorato o considerato inevitabile. Don Benzi comprese invece che dietro quei volti si nascondeva una moderna forma di schiavitù. La sua risposta fu semplice e rivoluzionaria: offrire una famiglia, una casa e una possibilità concreta di ricominciare. Da quell’intuizione nacquero le case di accoglienza della Comunità Papa Giovanni XXIII, che ancora oggi rappresentano uno dei principali punti di riferimento in Italia per le vittime della tratta. Per don Benzi nessuna donna era “una prostituta”: era sempre una persona, una figlia, una sorella da liberare. Una visione che Papa Francesco ha condiviso pienamente, tanto da scegliere proprio una struttura dell’Apg23 per uno dei gesti più significativi dell’Anno Santo.

La tratta continua a crescere

A dieci anni da quella visita il fenomeno non appartiene al passato. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), la tratta di esseri umani continua ad aumentare a livello globale, alimentata da conflitti, povertà, migrazioni forzate e disuguaglianze economiche. Le donne e le ragazze rappresentano ancora la maggioranza delle vittime identificate a fini di sfruttamento sessuale, mentre cresce anche il numero dei minori coinvolti nelle reti criminali. Dietro i numeri rimangono però le persone. Donne spesso invisibili, private della libertà, costrette a vivere sotto minaccia e private perfino della possibilità di scegliere il proprio futuro.

Un messaggio che interpella ancora tutti

Dieci anni dopo, quella visita conserva una forza sorprendente. Papa Francesco non volle semplicemente portare conforto a un gruppo di donne ferite. Scelse di guardare negli occhi una delle schiavitù più redditizie del nostro tempo e di ricordare che la dignità umana non è mai negoziabile. Il perdono chiesto quel 12 agosto 2016 resta un invito rivolto all’intera società. Perché la tratta non si combatte soltanto con le leggi o con le operazioni di polizia, ma anche attraverso una cultura capace di riconoscere ogni persona come un fine e mai come un oggetto. Le donne incontrate quel giorno non erano più vittime da compatire, ma persone che avevano ritrovato il proprio nome e la propria libertà. Ed è forse proprio questa l’eredità più profonda lasciata da quella visita: ricordare che nessuna storia è definitivamente segnata dalla schiavitù quando qualcuno sceglie di farsi prossimo.