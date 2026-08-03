Prospettive-Meeting: i giovani e l’uso degli smartphone. Ma anche le nuove fragilità, la speranza che resiste nel tempo dei conflitti, gli amori narrati nella Bibbia, fino alla memoria viva delle madri costituenti. Tra dibattiti, incontri, testimonianze e mostre anche quest’anno l’Università Cattolica del Sacro Cuore porterà il proprio contributo di pensiero al Meeting di Rimini, grazie alla voce dei docenti, al coinvolgimento attivo di studentesse e studenti e al ricco ventaglio di iniziative che intrecciano i saperi delle 12 Facoltà dei cinque campus. Milano, Roma, Brescia, Piacenza e Cremona. In programma dal 21 al 26 agosto, la più importante manifestazione culturale estiva – ispirata per questa 47esima edizione al verso dantesco “L’amor che move il sole e l’altre stelle” – avrà nella giornata di sabato 22 agosto nell’incontro Leone XIV uno dei suoi momenti più significativi. Primo importante appuntamento per l’Ateneo sarà domenica 23 agosto. Alle ore 17 nella Sala Conai A2, il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli prenderà parte al dibattito “Per una giovane Italia. Idee ed esperienze contro lo scontento dei giovani”. In un confronto a più voci, moderato dal poeta Davide Rondoni, la professoressa Beccalli dialogherà con la scrittrice Sara Ciafardoni e lo scrittore nonché presidente dell’Associazione Culturale Noce Riccardo Pedicone. Il dibattito proporrà una riflessione sull’Italia, un paese alle prese con l’inverno demografico e con la sfida di offrire prospettive culturali e lavorative in linea con le attese delle nuove generazioni.

Prospettive e valori

L’Università Cattolica del Sacro Cuore sarà presente al Meeting di Rimini con uno stand espositivo di 63 mq, collocato nella Hall Sud della Fiera e dedicato a illustrare i cinque pilastri del Piano Strategico 2026-2028 dell’Ateneo. “Una comunità di impatto aperta al mondo” è il titolo scelto per l’area espositiva: un racconto per immagini, dati e parole sulla storia, le persone, i campus e l’offerta formativa. Uno spazio immersivo nei valori e nei principi identitari che da sempre guidano l’Ateneo, reso ancor più suggestivo da un videowall su cui ininterrottamente, tra passato, presente e futuro, saranno proiettati i frame più rappresentativi della vita universitaria. A pochi metri di distanza dallo stand sarà esposta la mostra “Un’opera destinata al progresso della vita” che, richiamando una frase del fondatore padre Agostino Gemelli, attraverso cinque pannelli, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle madri costituenti Laura Bianchini, Filomena Delli Castelli, Nilde Iotti, tutte laureate in Cattolica. A completare il percorso, ideato in occasione degli ottant’anni della Repubblica, sarà il volume “Donne e Costituente”, pubblicato dalla casa editrice Vita e Pensiero. Il libro ripercorre l’opera delle tre costituenti e il ruolo decisivo che nella loro formazione ebbe la Beata Armida Barelli, cofondatrice dell’Ateneo.

Appuntamenti in calendario

Insieme al Rettore Beccalli, saranno diversi i docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore coinvolti nelle iniziative del Meeting di Rimini. Si comincerà venerdì 21 agosto, alle ore 13:00 nell’Arena Cdo C1, con il docente di Pedagogia generale Pierpaolo Triani, che sarà tra i relatori all’evento “L’umano al centro. La scuola in movimento”. Rispondendo alle sollecitazioni di Nora Terzoli, dirigente scolastico e vicepresidente Di.S.A.L, ne parleranno anche Teresa Gargiulo, dirigente scolastico IC Volta di Taranto, e Chiara Griffini, presidente Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI. Sabato 22 agosto, alle ore 19:30 nella Sala Conai A2, Stefania Garassini, docente di Content Management e Digital Journalism, membro del cda Fondazione Patti Digitali e autrice di Smartphone (Edizioni Ares), interverrà all’incontro “Smartphone: limitare per liberare?”, insieme ad Antonio Affinita, direttore generale Moige, Giada Ragone, professoressa di Diritto Costituzionale e Pubblico all’Università degli Studi di Milano. Introdurrà Lorenza Violini, professoressa di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano. Domenica 23 agosto, alle ore 15:00 nella Sala Neri Generali Cattolica, Stefano Alberto, professore di Teologia, e Joseph Weiler, professore alla NYU Law School and Senior Fellow al Center for European studies di Harvard, grazie a un viaggio appassionante e intricato faranno conoscere “Gli amori nella Bibbia”. La giornata di lunedì 24 agosto sarà scandita da diversi momenti di dialogo e approfondimento con i docenti dell’Ateneo. Alle ore 13 nella Sala Conai A2, in collaborazione con Avvenire, si terrà il dibattito “I bambini e l’informazione”. Ne discuteranno Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della formazione nonché direttore della Cattedra Unesco Education for Human Development and Solidarity among Peoples, Marina Terragni, garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marco Erba, professore e scrittore, Marco Girardo, direttore di Avvenire. Modererà Caterina Giojelli, giornalista di Tempi.

Relatori

Alle ore 13, nell’Arena Internazionale C3, Wael Farouq, direttore Istituto Culturale Arabo (ACI) e professore di Lingua e letteratura araba, parteciperà all’evento “Continuare a incontrarsi. Memorie ed esperienze di dialogo interreligioso”. Interverranno Fausto Taiten Guareschi, abate emerito del Monastero Shōbōzan Fudenji, Emilia Guarnieri, già presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, vicepresidente COREIS Comunità Religiosa Islamica Italiana e imam della moschea centrale al-Wahid di Milano, Wakako Saito, docente di Cultura e Religione Italiana all’Università Aichigakuin di Nagoya. Canti e musiche saranno a cura di Marina Valmaggi, presidente Rodaviva srl. Alle ore 15, nella Sala Gruppo FS C4, Emilio Colombo, professore di Politica Economica, condurrà l’incontro “Competitività e sostenibilità delle imprese in Europa”, realizzato in collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà. Parteciperanno Francesco Maria Chelli, presidente Istat, Piero Cipollone, membro comitato esecutivo Banca Centrale Europea, Elena Manzanera Díaz, presidente Instituto Nacional de Estadística Spagna, Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Alle ore 17 nella Sala Conai A2, sempre il professor Wael Farouq sarà presente al confronto “La bellezza e la ricerca di senso nel mondo”. Tra i relatori, vi saranno Stephanie Acker, Founder and Executive Director, Everyplace, Chiara Curti, architetta esperta della Sagrada Familia, docente e ricercatrice alla Facoltà Antoni Gaudí di Barcellona. L’iniziativa, promossa con John Templeton Foundation, sarà coordinata da Brandon Vaidyanathan, Professor of Sociology and Director of the Institutional Flourishing Lab, The Catholic University of America.

Testimonianza cattolica

Alle ore 17, nella Sala Neri Generali Cattolica, sarà la volta dell’evento “Una speranza nel tempo dei conflitti”. Coordinati da Letizia Bardazzi, presidente Associazione Italiana Centri Culturali, porteranno la loro testimonianza Adriano Dell’Asta, professore di Letteratura e cultura russa, il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto Dicastero per le Chiese orientali, e monsignor Paolo Martinelli, vicario apostolico Arabia meridionale. Sarà incentrato su “Crisi dello stato e crisi tra gli stati: l’ipotesi del realismo cristiano” il dialogo con Luca Castellin, professore di Storia del pensiero politico. L’appuntamento si terrà alle ore 21 nella Sala Conai A2. Inoltre, significativa sarà la presenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nella realizzazione di alcune delle più rilevanti mostre esposte al Meeting. Alla rassegna “Libano: la bellezza, le ferite, la speranza” hanno contribuito infatti Martino Diez, professore di Lingua e letteratura araba, Andrea Caspani, già docente di Storia contemporanea e Didattica della storia, e Danilo Zardin, già professore di Storia moderna. All’esposizione “Søren Kierkegaard: l’amore, la nascita, il silenzio, la gioia” ha invece dato il proprio contributo Ingrid Basso, docente di Filosofia teoretica.

Sorelle di dolore

“Sorelle di dolore” è il titolo del libro con cui Roseline Hamel, sorella di padre Jacques Hamel, ucciso sull’altare nel 2016, e Nassera Kermiche, madre di uno degli attentatori, apriranno venerdì 21 agosto il Meeting di Rimini 2026, che quest’anno accoglierà anche Papa Leone XIV, sabato 22 agosto alle 15. La Libreria editrice vaticana (Lev) sarà presente alla 47esima edizione della kermesse, dal titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle” (21-26 agosto), con otto autrici e autori tra cardinali, teologi e scrittori. Oltre all’incontro inaugurale con Hamel e Kermiche, curato con Samuel Lieven, in programma la teologa Catherine Conybeare, autrice di “Agostino l’Africano”, in dialogo con padre Joseph L. Farrell, priore generale degli Agostiniani, e il card. Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri; il card. José Tolentino Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, su “Il Cantico dei Cantici” con lo scrittore Davide Brullo; il filosofo Fabrice Hadjadj, autore di “Noè. Cominciare alla fine del mondo”, insieme a Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita; il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che dialogherà con alcuni giovani su “Scrutando il cielo da Gerusalemme”. Al Book Corner, tra gli appuntamenti, la presentazione di “Liberi sotto la grazia” di Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, con padre Farrell e il responsabile editoriale Lev Lorenzo Fazzini.