Primo soccorso: la missione della Croce Rossa Italiana parte dalla formazione

La Giornata mondiale del Primo Soccorso richiama ogni anno l’attenzione sull’importanza di sapere come intervenire nei momenti immediatamente successivi a un’emergenza. Un gesto corretto, una chiamata tempestiva ai soccorsi o una semplice manovra eseguita con consapevolezza possono rivelarsi determinanti prima dell’arrivo dei sanitari. Diffondere una vera cultura del primo soccorso significa quindi rendere le comunità più preparate e sicure, coinvolgendo non soltanto gli operatori sanitari, ma tutti i cittadini, a partire dai più giovani. Interris.it, sul valore di questa ricorrenza, ha intervistato il dott. Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana.

L’intervista

Presidente, che significato ha la Giornata mondiale del Primo Soccorso e perché è importante dedicare una giornata alla sensibilizzazione su questo tema?

“La Giornata mondiale del Primo Soccorso ha la funzione di sensibilizzare su questo tema ed è importante perché, l’esperienza, ci ha insegnato una serie di elementi sui quali intendiamo proseguire. Il primo è l’adeguata formazione sui gesti e sulle manovre di primo soccorso salva vite, soprattutto quando si tratta di patologie per le quali i secondi, prima ancora dei minuti, sono essenziali. Il secondo riguarda il fatto che, sanitari, infermieri, medici o volontari adeguatamente preparati, non sono sufficienti rispetto alle possibili richieste, quindi formare i cittadini su questo versante, è fondamentale”.

Bisogna rispondere in maniera immediata.

Sì. Occorre un’alleanza con la popolazione non sanitaria, con donne e uomini che vivono nelle nostre comunità, affinché, conoscendo le manovre salvavita e le tecniche di primo soccorso, possano contribuire a rendere la comunità stessa più forte. Una comunità formata da donne e uomini, ragazze e ragazzi che sanno come aiutare e proteggere anche se stessi è una comunità più forte, perché sa rispondere in maniera immediata alle richieste di aiuto”.

Qual è il messaggio che Croce Rossa Italiana vuole rivolgere ai cittadini in questa occasione e quanto è importante diffondere una vera cultura del primo soccorso?

“La Croce Rossa Italiana rivolge a tutti l’invito a essere curiosi e a non smettere di conoscere sempre più e sempre meglio le tecniche e le nozioni di primo soccorso. Non bisogna pensare che siano competenze che riguardano solo gli altri o che siano difficili da apprendere. Ci vuole un po’ di tempo, ma è quel poco tempo che si dona quando si partecipa a un evento formativo organizzato dalla Croce Rossa Italiana o dal servizio sanitario. Acquisire queste competenze e capacità significa aumentare la possibilità di vivere e far vivere al meglio le situazioni di emergenza”.

L’esperienza acquisita è fondamentale.

“Esatto. Dobbiamo guardare a ciò che ci insegna l’esperienza e a ciò che ci ha insegnato la scienza, comprendendo che, quando c’è un’emergenza e una richiesta di aiuto immediato, possiamo essere noi stessi a intervenire. I secondi, a volte, sono essenziali e in quei secondi una corretta chiamata al 118, una descrizione precisa di ciò che sta accadendo, il corretto posizionamento dell’infortunato e una manovra di rianimazione possono essere determinanti”.

Saper intervenire nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza: quanto è importante che il maggior numero possibile di persone abbia almeno le conoscenze di base del primo soccorso?

“Su questo rispondo con un evento: le Olimpiadi di Primo Soccorso. Riteniamo che sia talmente importante conoscere queste tecniche da promuoverne la formazione in maniera continuativa nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, cioè le scuole superiori. Con le Olimpiadi di primo soccorso formiamo i giovani alle tecniche e alle manovre, li facciamo confrontare in eventi regionali e poi le rappresentative regionali si misurano in una gara nazionale.”

Conoscere il primo soccorso fin da piccoli è importantissimo.

Esattamente. Facciamo questo proprio perché riteniamo che non ci sia un’età minima per conoscere il primo soccorso: bisogna partire da piccoli. Questa credo sia la migliore risposta per spiegare quanto lo riteniamo importante. Prima si conoscono le manovre, le tecniche e le nozioni, prima si potrà essere utili ed evitare morti che si possono evitare”.