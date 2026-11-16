Cinque secoli di presenza missionaria: da Sant’Agostino a Leone. La presenza dell’Ordine di Sant’Agostino in Perù poggia su una tradizione ininterrotta di 475 anni. I primi missionari giunsero nel Paese nel 1551 e oggi l’ordine opera in diverse circoscrizioni tra la costa, le Ande e l’Amazzonia. Nel 1547 arrivò il precursore, padre Agostino della Santissima Trinità, seguito nel 1551 da un gruppo di 12 frati agostiniani provenienti dalla Spagna. I religiosi fondarono rapidamente conventi e chiese a Lima, nella valle di Jequetepeque (Guadalupe) e a Trujillo. La chiesa barocca di Sant’Agostino a Lima, eretta nel Seicento, resta una delle principali testimonianze architettoniche della fase pionieristica. Nel 1896 un accordo tra il governo peruviano e la Santa Sede istituì tre prefetture apostoliche affidate agli ordini storici presenti fin dal XVI secolo. Ciò diede un nuovo impulso all’evangelizzazione nelle aree più interne. L’attività degli agostiniani in Perù è strutturata in diverse realtà territoriali. La Provincia ha il suo centro principale a Lima e a Trujillo. Qui l’ordine gestisce parrocchie, opere educative e il noviziato internazionale nel convento Nuestra Señora de Gracia.

Missione agostiniana

Il Vicariato di Apurímac è stato eretto ufficialmente nel 1989 su impulso dei missionari italiani presenti dal 1968 nella Prelatura di Chuquibambilla. Come documentato dalla Provincia Agostiniana d’Italia, i frati assistono oltre 80 mila abitanti di lingua quechua nelle tre province alte (Grau, Cotabambas e Antabamba) fino a 5 mila metri di altitudine, oltre a gestire una parrocchia a Cusco. Due i vicariati: Chulucanas e Iquitos. Il primo opera nel nord del Paese (storicamente legato ai missionari agostiniani statunitensi di Chicago). Il secondo, invece, è impegnato nella pastorale e nella promozione umana nella foresta amazzonica. Accanto all’attività parrocchiale, gli agostiniani gestiscono scuole, centri di formazione al lavoro, case per bambini e anziani e strutture sanitarie, come il complesso poliambulatoriale realizzato nella regione di Apurímac per contrastare l’isolamento e la mortalità infantile. La missione peruviana ha avuto un ruolo centrale nella formazione di Robert Francis Prevost che qui ha prestato servizio come missionario agostiniano, formatore dei novizi a Trujillo, amministratore apostolico e poi vescovo di Chiclayo prima di essere eletto al soglio pontificio.

Leone peruviano

Padre Alexander Lam è il vicario generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Spiega all’agenzia missionaria vaticana Fides: “Leone conosce dall’interno la ricca e complessa realtà peruviana, le sue ferite e le sue speranze”. Padre Lam, nativo di Lima, è stato priore provinciale della Provincia agostiniana di Nostra Signora della Grazia del Perù. “Il ritorno di Leone XIV assume anche il significato di un incontro con una storia condivisa“. Il religioso agostiniano ripercorre alcuni momenti del lungo rapporto con Robert Francis Prevost. Conosciuto negli anni della formazione e ritrovato successivamente nelle responsabilità di governo dell’Ordine e nel ministero episcopale. Il primo incontro tra i due risale a quando padre Lam era ancora novizio e partecipò a un raduno internazionale di giovani agostiniani in Ecuador. Rievoca l’agostiniano: “Io venivo da Lima e avevo ricevuto una formazione diversa da quella impartita a Trujillo. Nonostante le differenze, da parte sua trovai accoglienza, affetto e la capacità di comprendermi come giovane che stava crescendo e maturando”. Una disposizione all’ascolto che il religioso avrebbe riconosciuto anche negli anni successivi. “Robert Francis Prevost era pronto a rispettare i nostri percorsi di formazione e a accompagnarci nei successi come negli errori”. In quegli anni il futuro Leone XIV aveva già vissuto l’esperienza missionaria nella giovane Chiesa di Chulucanas, nel nord del Perù. Qui gli agostiniani avevano contribuito alla nascita di una realtà ecclesiale profondamente segnata dal rinnovamento del Concilio Vaticano II. Sostiene padre Lam: “L’aver attinto a quell’esperienza, insieme alla religiosità e alla cultura solidale del popolo peruviano ha lasciato un’impronta indelebile nel giovane padre Prevost”.