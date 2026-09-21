In Italia la cultura genera un valore aggiunto di 115,8 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 1,5 milioni di persone. La Siae (Società italiana degli autori ed editori) è l’ente senza scopo di lucro che tutela il diritto d’autore. Protegge le opere difendendo i diritti di autori ed editori nei settori di musica, cinema, teatro, letteratura, arti figurative e televisione. La Siae raccoglie i compensi da chi usa le opere protette (come i locali che mettono musica o gli organizzatori di eventi). Distribuisce i guadagni ripartendo i proventi raccolti tra gli autori e gli editori aventi diritto. Secondo il rapporto “Io sono cultura” (realizzato da Unioncamere e Fondazione Symbola), l’impatto del settore si divide in diversi ambiti chiave. Il “core cultura” produce direttamente 66,8 miliardi di euro. “Embedded Creatives” sono i professionisti creativi attivi in altri settori (come la manifattura o i servizi): producono quasi 49 miliardi di euro. C’è poi un effetto moltiplicatore. Se si considerano l’indotto e i settori collegati (come il turismo, i trasporti e l’enogastronomia), la cultura attiva oltre 300 miliardi di euro, arrivando a valere circa il 15,4% della ricchezza complessiva prodotta in Italia. Si intitola “Per Chi Crea“, il programma promosso dal ministero della Cultura e gestito da Siae. Ogni anno viene investito il 10% dei compensi derivanti dalla copia privata per sostenere la creatività e la crescita professionale delle nuove generazioni. Per l’edizione 2026 sono stati pubblicati i nuovi bandi che mettono a disposizione oltre 13 milioni di euro a favore di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35, residenti in Italia o cittadini italiani residenti all’estero.

Valore-cultura

Negli ultimi anni “Per Chi Crea” si è affermato come uno dei più significativi strumenti di sostegno alla produzione culturale giovanile nel nostro Paese. Nell’edizione precedente sono stati assegnati 331 contributi per altrettanti progetti nei settori delle arti visive, cinema, danza, libro e lettura, musica e teatro, contribuendo alla nascita di nuove opere, percorsi formativi e occasioni di promozione in Italia e all’estero. Per il 2026 le risorse saranno destinate a quattro linee di intervento. Nuove opere: il bando finanzia progetti di produzione artistica volti alla realizzazione e promozione di opere inedite di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. Formazione e promozione culturale nelle scuole: il bando finanzia progetti volti al rafforzamento della formazione e della promozione culturale nelle scuole italiane statali e paritarie, eventualmente in collaborazione con altri soggetti specializzati e con le scuole di musica, d’arte, di danza, di scrittura. Un’attenzione particolare verrà riservata alle scuole situate nelle “periferie urbane” per portare l’arte e la cultura tra i banchi. Professionalizzazione degli artisti: il bando finanzia progetti di professionalizzazione artistica (ad esempio masterclass, residenze artistiche, corsi di formazione, seminari) volti al rafforzamento delle conoscenze e delle capacità creative di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. Live e promozione nazionale e internazionale: il bando finanzia progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative (tour/circuitazioni, festival/rassegne) di esecuzione live o promozione in ambito nazionale e internazionale, anche mediante l’eventuale traduzione delle opere in altre lingue, di opere di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 29 ottobre 2026.

Industria culturale

Il settore economico della cultura, noto come economia della cultura, rappresenta l’insieme delle attività di produzione, gestione e valorizzazione di beni e servizi artistici, creativi e culturali con un impatto diretto su crescita e occupazione. L’industria culturale è l’insieme delle attività che producono e distribuiscono beni e servizi culturali con logiche di tipo industriale ed economico. L’industria culturale e creativa in Italia genera oltre 100 miliardi di euro di valore aggiunto e traina una parte importante dell’economia nazionale. Unisce la produzione e la distribuzione di beni artistici e creativi a un forte impatto economico. Comprende cinema, editoria, musica, videogiochi, design, moda e patrimonio storico. L’esperessione “industria culturale” deriva dagli studi della Scuola di Francoforte (Adorno e Horkheimer) sulla mercificazione della cultura, ma oggi indica un vero e proprio sistema produttivo. In Italia il settore rappresenta un pilastro per la crescita del Paese. Produce oltre 100 miliardi di euro di valore aggiunto diretto. Se si considerano turismo e filiere collegate, il valore supera i 290 miliardi di euro. Dà lavoro a oltre un milione e mezzo di persone. I fondi pubblici e comunitari (come il Pnrr) utilizzano spesso la cultura come leva per riqualificare le periferie e rilanciare i territori. Ogni euro speso nel comparto culturale attiva un indotto significativo sugli altri settori, in particolare nel turismo e nella ristorazione. Il settore non solo genera valore economico ma contribuisce a rafforzare i territori, promuovere turismo culturale e sostenere attività innovative. Allo stesso tempo rapporto annuale “Io sono Cultura”, realizzato da Fondazione Symbola emergono segnali di insoddisfazione professionale e bisogni formativi tra i giovani operatori della filiera.