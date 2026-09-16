Parità retributiva: trasparenza e servizi contro la diseguaglianza salariale

La diseguaglianza salariale tra uomini e donne diminuisce, ma lo fa ancora troppo lentamente. Se da un lato infatti l’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat), rileva che oggi le lavoratrici sono pagate in media l’11% in meno all’ora rispetto ai lavoratori – in Italia il dato è del 5,6% nel pubblico (ma sfiora il 26% nel privato) – rispetto al 16,2% del 2011, l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), nel suo rapporto globale 2024-2025, osserva la ridotta entità della riduzione del divario retributivo di genere, dallo 0,3% allo 0,7% all’anno, e alla bassa crescita reale dei salari. “E’ un quadro fatto di luci e ombre in cui la disparità purtroppo resta”, dice a Interris.it alla vigilia della Giornata internazionale della parità salariale Liliana Ocmin, componente del Consiglio di amministrazione dell’Oil.

L’intervista

Quali sono le cause del persistere del gender pay gap?

“Una volta le donne erano orientate maggiormente verso le materie umanistiche e i lavori ad esse collegati, nel tempo si è intervenuto per farle accedere maggiormente alle professioni scientifiche e tecnologiche, ma una volta entrate nel mondo del lavoro subiscono diversi tipi di discriminazione, anche culturale. Per esempio, nelle selezioni si predilige assumere un uomo rispetto a una donna perché si pensa che quest’ultima voglia mettere al mondo dei figli con i conseguenti impegni della maternità. Le donne sono inoltre quelle che hanno un carico di lavoro di cura maggiore, perché spesso oltre ad accudire la prole devono anche assistere i genitori anziani o familiari non autosufficienti – infatti si parla sempre più spesso di ‘generazione sandwich’ – e questo tende a farle scivolare in forme di part time non flessibile che non hanno scelto o addirittura le fa uscire dal mercato del lavoro. Con inevitabili ricadute sulle pensioni”.

Si profila anche un divario pensionistico quindi?

“Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Inps, le donne in pensione sono 8,4 milioni, pari al 51% del totale dei pensionati, ma percepiscono il 44% dell’ammontare complessivo. Le pensioni degli uomini superano i 2mila euro, quelle delle donne si attestano sui 1.600 euro”.

A giugno di quest’anno è entrata in vigore anche in Italia la norma europea sulla trasparenza retributiva. Può rivelarsi uno strumento utile per contrastare il gender pay gap?

“Questa nuova norma che impone la trasparenza aiuterà a fare chiarezza proprio lì dove si origina il divario salariale tra lavoratori e lavoratrici. La direttiva prevede dei vincoli specifici, come l’accesso alle informazioni sulla busta paga, dei criteri per l’assunzione neutrali sotto il profilo del genere, la possibilità per i candidati e le candidate di chiedere già durante i colloqui a quanto ammonterà la retribuzione”.

Cos’altro che da fare, secondo lei, contro la disparità retributiva?

“Oltre alla trasparenza e alle pari opportunità di accesso al mondo del lavoro, per chiudere il gap servono anche servizi, come gli asili nido, istituti come i congedi parentali, e una fiscalità che non penalizzi chi percepisce un reddito. Oltre a questo, ritengo che anche le organizzazioni sindacali possano contribuire, includendo la parità salariale nella contrattazione collettiva. In questo modo si garantisce alle donne il mantenimento del posto di lavoro, evitando per esempio che la maternità ponga di fronte a scelta inesorabile tra la famiglia e la carriera. Infatti, ancora oggi in Italia la nascita di un figlio rientra tra le cause della povertà”.

L’Italia è segnata da una natalità ai minimi – anche se c’è il desiderio di diventare genitori – e un tasso di occupazione femminile, pur in crescita, ancora inferiore a quello della media dell’Ue…

“Questi due dati vanno a braccetto: le donne che non lavorano non mettono al mondo un bambino, mentre l’occupazione femminile è funzionale alla natalità. Per questo però è importante non solo che aumentino le occupate, perché serve un lavoro con una retribuzione che permetta di condurre una vita dignitosa e anche progettare un’eventuale maternità”.