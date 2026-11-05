Papa Leone in Sud America: l’abbraccio del Pastore al popolo latinoamericano

Prevost torna in Sud America da Papa, dopo esservi stato a lungo come missionario e come. vescovo Dal 6 al 17 novembre Leone XIV compirà il suo primo viaggio apostolico nell’America Meridionale, visitando Uruguay, Argentina e Perù, Paese a cui è legato per il periodo trascorso nella diocesi di Chiclayo. Il Santo Padre attraverserà quella porzione di emisfero meridionale che fronteggia ancora forti disuguaglianze, dovute anche agli tassi di economia informale, e dove la vistosa religiosità popolare convive con la crescente secolarizzazione e il calo della pratica religiosa. Papa Leone verrà allora a testimoniare di nuovo ai sudamericani il messaggio di Cristo, per rivitalizzare nelle persone e nei popoli la tradizione cattolica che è un substrato culturale del Sud America, osserva Guzmán Miguel Carriquiry, già ambasciatore dell’Uruguay presso la Santa Sede e segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina.

L’intervista

“Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita”, ha detto Papa Leone XIV. Qual è il significato di questo viaggio?

“Vedo Leone XIV come la personificazione dell’intuizione profetica San Giovanni Paolo II. Il Pontefice polacco disse che, una volta venuti giù i muri della contrapposizione tra est e ovest del mondo, c’era bisogno di far cadere la divisione tra il nord e il sud: questo Papa viene dagli Stati Uniti ma conosce a fondo la vita dei nostri popoli. E’ il Pastore universale che desidera abbracciarli nella carità di Cristo in un tempo molto difficile della loro storia. E che sa, per esperienza vissuta, che l’appartenenza alla Chiesa cattolica è il suo miglior patrimonio e tesoro, ciò che definisce l’originalità storico-culturale dell’America Latina”.

E che Sud America troverà?

“La situazione è critica a causa delle grandi disuguaglianze e della vasta povertà che colpisce quei popoli, la metà lavora nell’economia informale. Inoltre c’è un grave problema di sicurezza, perché il traffico di sostanze stupefacenti condiziona la vita di molte persone e corrompe la socialità con impressionanti dosi di violenza. Senza dimenticare l’odierno e pesante intervento degli Stati Uniti e la penetrazione commerciale ed economica della Cina. Il Sud America dovrà costruire un multilateralismo ‘dal basso’ per riuscire a trattare con dignità, e non con servilismo, i diversi interlocutori politici e commerciali, le diverse fonti di investimenti e di cooperazione. E tra loro, anche con l’Unione europea. Rinchiudersi dentro una dialettica esasperata di polarizzazioni non porta da nessuna parte”.

Come lo riceverà la gente, secondo lei?

“I Paesi sudamericani hanno sempre accolto a braccia aperte i successori di Pietro, pieni di affetto e devozione. Questa volta l’incontro avrà la novità di essere il primo viaggio apostolico del pontificato di Papa Leone in America Latina, e ci sarà la gratitudine commossa per il fatto che il Pontefice sia stato così determinato a voler venire ad abbracciare questi popoli dopo aver subito un’operazione chirurgica tanto recente”.

Nelle tappe di questo viaggio, ce n’è una che secondo lei è più peculiare?

“L’apice sarà la visita in Perù, perché andrà lì come padre, come Santo Padre, e al tempo stesso come figlio adottivo del suo popolo, data la sua lunga esperienza missionaria e pastorale in quel Paese, dove ha condiviso, nel nord, la fede del popolo cordiale, povero e credente dell’America Latina profonda. Ma in questo viaggio Leone XIV non parlerà soltanto agli uruguaiani, agli argentini e ai peruviani, si rivolgerà all’intera America meridionale e alle Chiese latinoamericane”.

E cosa dirà Papa Leone a chi andrà ad ascoltarlo?

“Credo che il Santo Padre verrà a scuotere profondamente la coscienza delle persone e dei popoli per riprendere e riattualizzare la grande tradizione cattolica che è ancora presente nell’humus sociale e culturale dell’America Latina, dove al tempo stesso negli ultimi quindici anni si registra un sensibile calo di coloro che si dichiarano cattolici – in Uruguay sono il 35-40% della popolazione, in Argentina il 60% (era il 70% quindici anni fa) e in Perù sono scesi dall’85% al 70%. Leone sarà testimone ed araldo, pieno di autorità e di persuasione, della presenza reale di Cristo che ci viene sempre incontro, rivolgendo nuovamente ai sudamericani l’invito del Signore affinché quella fede che si manifesta in un’impressionante religiosità popolare diventi una novità e bellezza di vita, più umana, in tutte le dimensioni dell’esistenza personale, familiare e collettiva. Questo sarà il tema centrale del suo viaggio…e tutto il resto in sovrappiù”.