Papa Leone alle Canarie, sulla frontiera dimenticata dell’Europa

L’Atlantico non è soltanto un oceano. Per migliaia di uomini, donne e bambini è una frontiera sospesa tra la vita e la morte. Le onde che bagnano le coste delle Canarie custodiscono sogni di riscatto, ma anche storie che spesso finiscono nel silenzio del mare. È qui che Papa Leone XIV ha deciso di portare il suo pellegrinaggio apostolico, scegliendo di dedicare gli ultimi giorni del viaggio in Spagna a una delle emergenze umanitarie più drammatiche del nostro tempo: le migrazioni atlantiche.

Una frontiera spesso dimenticata

Non è una scelta casuale. Le Canarie sono diventate negli ultimi anni il simbolo di una rotta che continua a crescere mentre altre vie verso l’Europa si fanno sempre più difficili. E proprio in questo lembo d’Europa affacciato sull’Africa il Pontefice vuole incontrare chi vive ogni giorno la realtà dell’accoglienza e chi, dopo giorni di navigazione nell’oceano, approda finalmente sulla terraferma. La visita, come sottolineato anche dall’Agenzia Fides, nasce dalla volontà di accendere i riflettori su una frontiera spesso dimenticata ma sempre più centrale nelle dinamiche migratorie contemporanee.

La rotta che continua a crescere

Se il Mediterraneo resta la frontiera migratoria più raccontata, è lungo l’Atlantico che si sta consumando una delle trasformazioni più significative degli ultimi anni. Le partenze dalle coste di Senegal, Mauritania, Gambia e Marocco verso le Canarie sono aumentate in modo costante, spinte da instabilità politica, povertà, conflitti e dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici.

Dati che nascondono storie di persone

Secondo i dati del Ministero dell’Interno spagnolo, nel 2024 hanno raggiunto le Canarie 46.843 migranti a bordo di 692 imbarcazioni. Si tratta del numero più alto mai registrato nell’arcipelago e della conferma di come la cosiddetta rotta atlantica sia diventata una delle principali porte d’ingresso verso l’Europa. Dietro questi numeri ci sono soprattutto giovani che lasciano le proprie famiglie alla ricerca di un futuro diverso. Per molti di loro, salire a bordo di una piroga non significa scegliere un viaggio, ma tentare l’unica possibilità rimasta. È la forza della speranza, più forte della paura e dei rischi di una traversata che può durare giorni o addirittura settimane.

Il cimitero invisibile dell’oceano

Se i numeri degli arrivi raccontano la dimensione del fenomeno, quelli delle vittime restituiscono tutta la sua drammaticità. L’Atlantico è considerato una delle rotte migratorie più pericolose del mondo. Le imbarcazioni affrontano centinaia di chilometri di mare aperto, spesso prive di adeguate dotazioni di sicurezza e in balia di correnti e tempeste. Molti migranti scompaiono senza lasciare traccia. Secondo il rapporto Monitoring the Right to Life 2024 dell’organizzazione spagnola Caminando Fronteras, almeno 9.757 persone sono morte o risultano disperse lungo le rotte migratorie verso la Spagna nel corso del 2024. La maggior parte delle vittime ha perso la vita proprio lungo la traversata atlantica verso le Canarie.

Una realtà ancora più dolorosa

Ma dietro questi dati si nasconde una realtà ancora più dolorosa. Molti corpi non vengono mai recuperati. Non ci sono tombe, non ci sono funerali, non ci sono luoghi dove piangere i propri cari. Restano soltanto l’attesa e il silenzio. Ogni disperso è una storia interrotta, una famiglia che continua a sperare, una comunità che perde una parte di sé. È per questo che l’Atlantico viene spesso definito un immenso cimitero invisibile, una frontiera dove la morte non sempre ha un nome e dove il dolore rimane sospeso tra due continenti.

Il sogno incompiuto di Francesco…

La visita di Papa Leone XIV alle Canarie porta con sé anche un forte significato simbolico. Come ricordato da Vatican News e dall’Agenzia Fides, Papa Francesco aveva manifestato più volte il desiderio di visitare l’arcipelago, considerandolo una delle periferie più significative del mondo contemporaneo. Voleva incontrare i migranti, ascoltare le loro storie e pregare in una delle frontiere più drammatiche del nostro tempo. Quel viaggio, però, non ha mai potuto realizzarlo.

… e il messaggio di Leone

Oggi Leone XIV raccoglie idealmente quel testimone e lo trasforma in un gesto concreto. La sua presenza tra i migranti non rappresenta soltanto una visita pastorale, ma un richiamo rivolto all’Europa e alla comunità internazionale affinché nessuno si abitui alle tragedie del mare e nessuna vita venga ridotta a una semplice statistica. Il messaggio che arriva dalle Canarie è lo stesso che la Chiesa continua a ripetere da anni: la dignità della persona viene prima di ogni confine. In un tempo in cui il dibattito sulle migrazioni rischia spesso di concentrarsi esclusivamente su numeri e strategie, il Papa torna a indicare i volti. Perché dietro ogni sbarco, dietro ogni traversata e dietro ogni perdita ci sono persone che chiedono soltanto di essere riconosciute nella loro umanità.