Paolo Borsellino rivive a teatro: lo spettacolo che racconta il magistrato e l’uomo

Il 19 luglio 1992 un bambino era al mare con la famiglia, quando è arrivata la notizia dell’attentato di via D’Amelio, a Palermo, in cui il giudice Paolo Borsellino aveva perso la vita. Trent’anni dopo è sulle assi del palcoscenico a raccontare l’Italia di allora, le indagini del pool antimafia e il Maxiprocesso, le stragi che hanno mietuto vittime tra gli uomini e le donne dello Stato. E soprattutto, accanto al magistrato simbolo della lotta alla criminalità organizzata, il Borsellino uomo. Giacomo Rossetto, attore e regista teatrale, inizia lo spettacolo che prende il titolo dal procuratore siciliano ucciso 34 anni fa, evocando nel pubblico il ricordo di dov’era e cosa sta facendo quando ha saputo della sua morte.

Microcosmo-teatro

Nel microcosmo buio e ovattato del teatro, in un allestimento minimale, con un singolo oggetto di scena che diventa una panchina del quartiere palermitano della Kalsa, l’aula bunker, una scrivania del Consiglio superiore della Magistratura e un feretro, Rossetto alterna il racconto quegli anni, il lavoro indefesso e i lutti umani e civili, le immagini dei processi e le scene da guerra causate dal tritolo, all’interpretazione dei lati più intimi di Borsellino.

Impegno civile

L’idea per lo spettacolo è nata, racconta l’attore, dallo scarso risalto trovato sui giornali nel venticinquennale della strage di via D’Amelio. L’impegno civile della compagnia Teatro Bresci, nata dall’incontro tra Rossetto, Anna Tringali e Giorgio Sangati, consiste nel liberare queste figure dall’omaggio che ricorre solo nell’anniversario della morte e invitare le persone a chiedersi “se loro hanno fatto il loro dovere ogni giorno, perché non possiamo farlo anche noi?”.

Il lavoro e gli scherzi

Il giudice e l’uomo, la sfera pubblica e quella privata, il lavoro e gli affetti. Sul palco Rossetto porta tutti i lati di Borsellino. Le giornate passate nel “bunkerino”, le stanze blindate del Palazzo di Giustizia di Palermo, e il gusto per i piccoli scherzi. Come quello che faceva a Falcone, collega ma prima di tutto amico dall’infanzia. “Giovanni Paparcuri, che ha lavorato con loro, mi ha raccontato che Falcone collezionava anatre di legno e ogni tanto Borsellino gliene faceva sparire qualcuna”, continua. “La cosa più commovente è che, con la morte di due grandi magistrati, abbiamo perso due grandi esseri umani”, aggiunge.

Gli effetti dell’interpretazione

Le foto e le voci della nostra storia recente scorrono e dialogano con Rossetto che veste i panni del magistrato palermitano. L’effetto della sua interpretazione è diverso se si rivolge a un pubblico che ha vissuto quegli anni e ne porta il ricordo negli occhi e nelle orecchie, rispetto a chi è venuto dopo. “Ogni volta è un’emozione nuova e diversa, tra i giovani, a cui vuoi far conoscere sua la figura, e chi invece ne conserva il ricordo. Il barbiere di Borsellino, Paolo Biondo, dove si trovava quando fu informato dell’uccisione di Falcone, ha assistito una replica dello spettacolo e mi ha detto che “è stato come averlo avuto lì”, osserva.

Gettare un seme

La dimensione evocativa e insieme diretta del teatro, senza intermediazioni tra l’attore e il pubblico, lo rende un linguaggio universale che trasmette messaggi in maniera intensa e potente. “Tanti ragazzi che sentono parlare di Borsellino per la prima volta rimangono sconvolti da quegli anni terribili e restano affascinati dalla sua figura – dice Rossetto – molti si commuovono e vogliono conoscere altre storie di legalità e di lotta alla mafia. Così li invito a cercare ancora, a informarsi, vedere film come ‘I cento passi’. Il teatro civile getta un seme e più sono, maggiore è la probabilità che qualcuno germogli”.

L’eredità di Borsellino

Il tempo rischia di trasformare il ricordo in una cerimonia che si ripete, svuotandolo della forza della testimonianza della vita vissuta e dell’impegno profuso. Per questo serve rammentare come figure quali Paolo Borsellino parlino ancora all’attualità. “Dopo la morte di Falcone, sapeva di essere il prossimo e come un eroe tragico è andato incontro al suo destino, continuando a lavorare tutti i giorni – conclude Rossetto -. Il suo insegnamento è seguire la retta via, senza farsi fermare dagli ostacoli. Borsellino ci parla sempre perché vedere un uomo che si dedica al bene della comunità è un’eredità che non passa mai”.