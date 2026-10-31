Moira Mammetti (Pro Sanctitate): “La santità va vissuta nel quotidiano”

La santità non è un traguardo per pochi eletti o un’ideale irraggiungibile, ma la chiamata ordinaria di ogni cristiano che si scopre figlio amato. In occasione della Solennità di Tutti i Santi, Moira Mammetti, neo direttrice del Movimento Pro Sanctitate di Roma, riflette su come tradurre la chiamata universale alla santità nella concretezza della vita quotidiana. Dai testimoni contemporanei come Chiara Corbella o il giudice Rosario Livatino, fino alla cura delle relazioni familiari e al rinnovato stile sinodale basato sull’ascolto e sulla corresponsabilità tra laici e pastori, l’intervista offre una mappa concettuale per riscoprire la gioia del Vangelo fuori dalle sacrestie e al riparo dalla mediocrità.

L’intervista

Con la Solennità di Tutti i Santi la chiamata universale alla santità sembra un concetto ormai acquisito nella Chiesa. Come Movimento Pro Sanctitate, che fa di questo annuncio la propria missione, come vi ponete oggi di fronte a questa consapevolezza?

“La Solennità di Tutti i Santi è l’occasione per ricordarci che siamo tutti chiamati a diventare santi, a prescindere dal nostro percorso di vita. È la chiamata ordinaria del cristiano, un concetto che oggi possiamo dire acquisito a livello ecclesiale. Come movimento ci siamo chiesti: se con documenti come la Gaudete et exsultate questo è ormai patrimonio comune, cosa dobbiamo fare? La risposta è che c’è bisogno di una modalità concreta di attuazione nella vita quotidiana. Vivere secondo il Vangelo non è spontaneo: deve nascere dalla consapevolezza di essere figli amati. Molti di noi, anche dopo tanta strada nella Chiesa, pensano ancora di dover fare tutto da soli, con le proprie forze. Finché non si entra nell’idea della figliolanza divina e della presenza di un Padre amorevole, non si riesce a testimoniare la bellezza della vita cristiana. Per noi laici significa convertirci, cambiare il modo di relazionarci agli altri e mostrare che esiste un modo bello, diverso e fraterno di vivere, proprio come i primi cristiani che venivano riconosciuti per come si comportavano”.

Oggi siamo immersi in una vita frenetica, tra dispositivi digitali e ritmi serrati. In questo contesto, come si può riscoprire la possibilità della santità attraverso testimoni contemporanei e più vicini alla nostra sensibilità?

“Ci sono strumenti al passo con i tempi. Per esempio, come Movimento Pro Sanctitate abbiamo realizzato una mostra itinerante intitolata ‘I volti della città’, che mostra come in ogni ambiente di vita — che si sia giudici, medici o professori — si possa fiorire come santi. Proponiamo esempi di santi contemporanei e vicini, persone che abbiamo conosciuto anche attraverso i media: penso a Chiara Corbella, Carlotta Nobile, al giudice Rosario Livatino o a Carlo Urbani. Sono uomini e donne come noi, che non si sono tirati indietro di fronte alle sfide e hanno vissuto con coraggio il messaggio evangelico. Il santo è colui che rinuncia alla mediocrità e non si accontenta di un cristianesimo di facciata o di comodo, ma sceglie di guardare oltre e non voltarsi dall’altra parte”.

Il tema scelto per la Giornata della Santificazione Universale è “Sulla barca insieme: la cura delle relazioni”, un richiamo esplicito anche al cammino sinodale. Come si traduce questo approccio nel vostro metodo formativo e pastorale?

“Il Sinodo è stato per noi un grande motore perché ci ha aiutati a ricentrare il metodo. In passato c’era uno stile formativo un po’ calato dall’alto; oggi ci rendiamo conto che il discernimento deve essere comunitario e che ognuno è chiamato a dare il proprio contributo. Per capire come annunciare la santità fuori dalle sacrestie ripartiamo da Gesù, dal modo in cui si relazionava con le persone del suo tempo e da gesti concreti di cura. Come laici siamo già allenati allo stile sinodale: in famiglia o nella vita di coppia, infatti, una relazione non dura se non si basa sull’ascolto reciproco, sull’accoglienza e su decisioni condivise”.

Pensando alla famiglia e all’amore coniugale — spesso al centro anche dei recenti incontri internazionali sui dieci anni di Amoris Laetitia — in che modo il focolare domestico diventa luogo privilegiato di santificazione, anche attraverso le sue fragilità?

“Si tratta di acquisire lo stile di Dio, che è quello della tenerezza, della misericordia e dello sguardo aperto. Il matrimonio è una via privilegiata per la santificazione personale e riguarda la maggior parte dei credenti. Tanti sposi forse non sono ancora pienamente consapevoli dell’enorme valore del sacramento che hanno celebrato e della grazia di stato che possiedono. Come movimento, anche attraverso il centro operativo di Roma che conta diverse coppie di sposi, vogliamo impegnarci a trasmettere questo messaggio. Inoltre, c’è un punto fondamentale da valorizzare: la reale corresponsabilità tra laici, pastori e persone consacrate. Non siamo più soltanto fruitori dell’evangelizzazione. È il tempo di laici formati e impegnati, pronti a mettere in campo competenze e risorse per l’edificazione della Chiesa”.