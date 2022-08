Meeting di dialogo

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi è atteso a Rimini il 24 agosto. Il premier è l’ospite più atteso all’incontro organizzato da Comunione e Liberazione. Quest’anno sono tanti i politici invitati alle tavole rotonde. Si confronteranno in vista del voto del 25 settembre. Tra loro 9 ministri, ma anche Enrico Letta, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Dibattiti, panel e tanti relatori. Il Meeting di Rimini è in programma dal 20 al 25 agosto. Ed è giunto alla sua 43° edizione. Mai come quest’anno segnerà davvero la ripartenza della politica italiana dopo la pausa estiva. Interverrà al Meeting anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei.

dialogo interreligioso. Un tema tanto più attuale in un momento di particolari tensioni in Medio Oriente. Parlerà a Rimini Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa. Segretario generale della Lega Musulmana Mondiale.

Opportunità di confronto