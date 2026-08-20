Meeting di Rimini, Forlani: “Testimoniamo che l’amore può cambiare la realtà”

Prende il via a Rimini la 47ª edizione del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, il consueto appuntamento estivo tema importante tratto dal XXXIII Canto del Paradiso di Dante Alighieri: “L’amor che muove il sole e l’altre stelle“. Un titolo scelto non per sollevare un interrogativo astratto, ma per affermare con forza una certezza presente: l’amore come unico motore capace di generare speranza, di costruire e di cambiare la realtà, anche di fronte ai drammi e alle tragedie del nostro tempo. Il direttore della Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani, illustra il senso profondo e la struttura di un programma imponente. Un’edizione fortemente esperienziale che mette al centro testimonianze di pace, perdono e riconciliazione provenienti da ogni angolo del mondo, a partire dalla Terra Santa con l’intervento conclusivo del Cardinal Pizzaballa. Con oltre 100 mila metri quadrati di esposizioni all’interno del quartiere fieristico di Rimini, il Meeting si conferma un villaggio globale e inclusivo.

Gli spazi del meeting

Incontri e Cultura: circa 150 dibattiti, convegni e tavole rotonde con personalità del mondo della politica, dell’economia, della scienza e della religione, affiancati da 15 mostre espositive originali. Spazio Famiglie e Giovani: oltre 9.000 metri quadri e due interi padiglioni interamente dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 2 ai 12 anni (con laboratori, spettacoli e la mostra tematica su Ulisse), a cui si aggiunge un’ampia area dedicata allo sport come strumento educativo. Grandi Eventi: Il momento più atteso è l’incontro con Papa Leone XIV, un abbraccio di popolo che segna un passaggio indelebile per il Meeting e per il movimento di Comunione e Liberazione. L’Anima del Meeting: La macchina organizzativa mossa dalla gratuità di oltre 3.500 volontari giunti da tutta Italia e dall’estero, vera e propria incarnazione del messaggio dell’evento. Il direttore Emmanuele Forlani ci guida nel cuore dei temi e delle novità di quest’anno.

L’intervista

Partiamo dal tema di questa edizione del Meeting. Da dove nasce questa scelta e come avete deciso di declinarla?

“È un tema al quale ci siamo affezionati cammin facendo nella preparazione. È un canto che abbiamo tutti in mente sin da bambini, ma forse per me non era mai stato occasione di una riflessione così importante. In questi mesi lo è diventata, un’opportunità per mettere a terra il fatto che si tratta, anzitutto, di un’affermazione. Quella di Dante — che è l’amore a muovere il sole e le altre stelle — non è una domanda, ma una grande provocazione. Dire che l’amore è il motore di tutto ciò che accade è una dichiarazione significativa che sembra quasi stridere con le drammaticità del mondo. In realtà, questa frase ci dice una cosa ben precisa: l’amore è l’unico davvero capace di muovere le cose, cioè di costruire”.

Un’impostazione che punta molto sull’esperienza concreta.

“Esattamente. Abbiamo voluto dare un taglio fortemente esperienziale: mostreremo esempi e testimonianze di come questo sia visibile oggi, perfino nelle situazioni più tragiche. Dal primo all’ultimo incontro cercheremo di documentarlo. E poi c’è quel verbo, ‘muove’: è al presente, non al passato. Parla dell’oggi, della carnalità degli impegni e dei drammi quotidiani. Partiremo subito con una storia di perdono e di amore in un contesto dove l’amore sembrerebbe impossibile”.

La vita, l’amicizia, i giovani: come avete strutturato il programma degli incontri per coprire tutti questi aspetti?

“La proposta è molto ampia. Ci sono circa 150 incontri per gli adulti, dove le testimonianze guidano il percorso, a partire da oggi fino all’ultimo appuntamento con il Cardinal Pizzaballa dalla Terra Santa. Abbiamo poi quasi una quindicina di mostre legate al titolo e uno spazio per i giovani dedicato allo sport, inteso come proposta educativa. Un’attenzione importante è rivolta anche ai più piccoli: oltre 9 mila metri quadri divisi in due padiglioni per i bambini dai 2 ai 12 anni, con laboratori, teatro e mostre dedicate, come quella su Ulisse. Ormai è un punto di ritrovo consolidato per le famiglie: l’anno scorso abbiamo accolto più di 15 mila bambini”.

Tra i momenti più attesi c’è la visita di Papa Leone XIV. Cosa significa questo appuntamento per la macchina organizzativa e per la storia del Meeting?

“Lo accogliamo con un senso di profonda gratitudine per la sua presenza e per ciò che ci sta indicando fin dal suo insediamento. Il nostro atteggiamento è quello di voler quasi “scomparire” per lasciare interamente spazio a ciò che vorrà dirci. Per molti di noi è un desiderio coltivato da tempo. Io ero piccolino ai tempi della visita di Giovanni Paolo II e ho solo frammenti di memoria, ma ricordo bene il grande abbraccio di popolo di allora. Come ha ricordato anche Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, per il Meeting e per il Movimento questo è un momento di profondo ascolto”.

Un pensiero su chi rende possibile tutto questo: i volontari. Che ruolo rivestono oggi?

“I volontari sono l’identità e l’anima del Meeting. Non è una questione organizzativa — stringendo i denti il Meeting si potrebbe anche allestire diversamente —, ma senza di loro non sarebbe la stessa cosa. Sono i primi a testimoniare il titolo di quest’anno, perché si muovono per una gratitudine e per un amore ricevuto. Lo dimostrano i volontari arrivati a fine luglio per costruire strutture che non vedranno mai in funzione, gli oltre 500 che stanno terminando gli allestimenti e i più di 3 mila in arrivo per la gestione dell’evento. Più che far funzionare la macchina, rappresentano il cuore pulsante di questa manifestazione”.