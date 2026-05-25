Magnifica humanitas, card. Czerny: “Disarmare l’IA come il nucleare”

Non un testo contro la tecnologia, ma una bussola etica per orientarsi nell’epoca della transizione digitale, con lo sguardo sempre rivolto ai più vulnerabili. È questo lo spirito con cui il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, presenta a Interris.it la portata di “Magnifica humanitas”, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il Porporato analizza i chiaroscuri dell’intelligenza artificiale: dalle derive di una nuova “idolatria tecnologica” al rischio che gli algoritmi esasperino le disuguaglianze globali o diventino strumenti di dominio geopolitico e militare. Lungi dal fuggire di fronte alla modernità, la Chiesa sceglie la via del confronto diretto e coraggioso con i colossi del settore, inaugurando un dialogo inedito con realtà di primo piano come il laboratorio Anthropic. Una collaborazione che il cardinale difende con fermezza, ribadendo la necessità di un fronte comune. La priorità resta duplice e urgente: da un lato, avviare una grande stagione educativa che aiuti le nuove generazioni a conservare la propria libertà interiore; dall’altro, promuovere trattati e accordi multilaterali capaci di “disarmare” l’IA, regolamentandola sulla falsariga di quanto storicamente fatto con l’energia nucleare per metterla esclusivamente al servizio della pace e dello sviluppo dei popoli.

L’intervista

Eminenza, Magnifica humanitas non è un testo incentrato strettamente sull’intelligenza artificiale, ma si tratta di una riflessione su vari aspetti della vita nell’era dell’IA. In che modo si inserisce nel solco della Dottrina sociale della Chiesa e quanto è importante il dialogo avviato con gli attori sociali e tecnologici?

“L’evoluzione della Dottrina sociale della Chiesa rappresenta un passo molto importante. Questo testo è pensato precisamente per il nostro tempo, che è sì caratterizzato dall’intelligenza artificiale, ma anche da molti altri problemi che l’enciclica tocca. Come da tradizione, queste encicliche non si limitano mai a un solo argomento. Ci aiutano, invece, a vivere la nostra fede e la nostra responsabilità nella società di oggi, riservando un’attenzione speciale ai più vulnerabili. Questo è il vero punto centrale”.

Il Papa ha messo in guardia dai pericoli dell’intelligenza artificiale. Molti si rivolgono a questo strumento per trovare risposte a qualsiasi cosa, tanto che per alcuni è diventato quasi un “Dio pagano”. Condivide questo timore?

“Bisogna mettere questo timore nel giusto contesto. Il problema di un falso Dio è un problema antichissimo, non dobbiamo limitare la questione alla sola intelligenza artificiale. Ci sono molti ambiti in cui oggi assistiamo a un’idolatria del potere, del denaro o della violenza. Tra questi, certamente, si inserisce anche l’IA: ci sono pericoli di grandi eccessi e ci sono danni che purtroppo vediamo già. Questo però non significa che dobbiamo fuggire, chiudere gli occhi o pensare che sia il problema di qualcun altro. Il nostro impegno, oggi, è proprio quello di umanizzare questa grande sfida”.

A proposito di chi sviluppa queste tecnologie, quanta fiducia avete nei colossi del Big Tech? Aziende come Meta e altre promettono da tempo codici etici e comitati di controllo sui limiti dell’IA.

“Per noi il punto fondamentale è che vogliamo aprire e portare avanti il dialogo; se ci saranno attori meno disposti a dialogare, l’opinione pubblica se ne renderà conto. Abbiamo iniziato questo confronto con Anthropic considerandola un po’ come una rappresentante di tutto il settore, anche perché da parte loro c’è un impegno notevole su queste questioni”.

Un pensiero va inevitabilmente alle nuove generazioni, che cresceranno immersi in queste tecnologie. In che modo la Chiesa intende aiutarle a gestire l’intelligenza artificiale in maniera corretta e consapevole?

“Nell’enciclica ci sono alcuni paragrafi dedicati precisamente a questo tema. La Chiesa è storicamente molto impegnata nel campo dell’educazione, un compito che portiamo avanti anche attraverso le omelie e tutte le nostre attività quotidiane. Abbiamo un grande appello educativo davanti a noi: quello di aiutarci a utilizzare questo strumento, così come d’altronde facciamo con qualsiasi altro strumento, in modo responsabile. È un principio di responsabilità che si può generalizzare a ogni ambito della vita”.

Un ultimo aspetto fondamentale che emerge dal testo è la necessità che l’IA non sia posta al servizio della guerra. La parola d’ordine è “disarmarla”…

“Esatto. È lo stesso identico argomento che applichiamo al nucleare. Parliamo di tecnologie che hanno ovviamente grandi potenzialità positive, ma che per questo motivo vanno controllate. Grazie a Dio esistono trattati internazionali che controllano l’energia nucleare; allo stesso modo, abbiamo bisogno di accordi bilaterali e multilaterali vincolanti per la sorveglianza e la regolamentazione di questo settore”.